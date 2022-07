Eksplozija na lansirnoj rampi prilikom testiranja Starshipa

Testni program Starshipa, koji bi trebao izroditi najveću raketu ikada izrađenu ljudskom rukom, ovoga je tjedna doživio još jedan problem. Naime, u ovoj fazi razvoja nove rakete testiraju se raketni motori Raptor, postavljeni na prvi stupanj buduće rakete (Super Heavy booster). Na njemu se nalaze rekordna 33 raketna motora ovog tipa, razvijenih posebno za program Starshipa.

Testiranje je trebalo pokazati mogućnost njihovog statičkog paljenja, što je jedan od koraka prema orbitalom letu, zakazanom za ovu godinu, ali i odgađanom već nekoliko puta.

Raptori uništeni

Međutim, testiranje je ipak "zapelo". Ovoga ponedjeljka uvečer (po našem vremenu u noći s ponedjeljka na utorak), na lansirnoj rampi u pogonu SpaceX-a u mjestu Boca Chica u Teksasu, na prototipu prvog stupnja rakete došlo je do neočekivane, i to prilično velike, eksplozije jednog ili više raketnih motora.

Tijekom testa nešto je pošlo po zlu, a sam Elon Musk na Twitteru je napisao kako takav razvoj događaja "nije dobar". Nakon eksplozije lansirnom se rampom proširio i požar, koji je ubrzo ugašen, a ozlijeđenih nije bilo. SpaceX-ovi timovi tek trebaju utvrditi što se dogodilo, a nesumnjivo je da će ovaj događaj dodatno odgoditi prvi orbitalni let Starshipa.

Yeah, actually not good. Team is assessing damage. — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2022

Prvi podaci pokazuju da je do problema došlo tijekom procedure paljenja motora, koja se sastoji od zahtjevnog slijeda akcija. Da stvar bude gora, oko sat vremena nakon eksplozije iz Super Heavy potisnika je ispuštena i veća količina kriogeno ohlađene tekućine (nije jasno je li bila riječ o dušiku ili kisiku), a to je izazvalo još jedan požar na 30-ak metara od same rakete. No, ni on nije doveo do neke veće štete ili ozljeda. Iako su motori na dnu boostera uništeni, za sada se smatra da bi se prototip prvog stupnja rakete mogao još spasiti.