Falcon Heavy, treći put: atomski sat i ljudski pepeo poslani u orbitu, srednja raketa izgubljena

Ove nedjelje rano ujutro po našem vremenu SpaceX-ova raketa Falcon Heavy poletjela je treći put. Ovo je bila druga komercijalna misija trenutačno najveće operativne rakete u svijetu, a teretom koji je ponijela u orbitu opravdala je svoju veličinu. Ovoga puta lansirana su čak 24 satelita te znanstvena oprema NASA-e i još 12 drugih komercijalnih partnera. Stoga je sam SpaceX ovo lansiranje nazvao najzahtjevnijim do sada.

Jedna od zanimljivosti vezana uz jutrošnje lansiranje jest i činjenica da su na Falconu Heavy u svemir poslani i ostatci čak 152 kremirane osobe, za što je zaslužna kompanija Celestis. Ona je svojim kupcima omogućila da pepeo pokojnika, odnosno jedan do sedam grama istoga, pošalju u svemir na "posljednji ispraćaj". Među posmrtnim ostacima lansiranima jutros našao se tako i pepeo NASA-iong astronauta iz 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, Billa Poguea, koji je preminuo 2014. godine.

Atomski sat za svemirski GPS

Osim nekoliko grama pepela pokojnika i manjih i većih satelita, Falcon Heavy je u orbitu lansirao i atomski sat Deep Space Atomic Clock – prvi koji je dovoljno malen i stabilan da može raditi i dalje od Zemljine orbite. Razvio ga je NASA-in Laboratorij za reaktivni pogon (JPL), a namjena mu je istraživanje mogućnosti za navigaciju u dubokom svemiru i mogućnost pružanja usluge "svemirskog GPS-a" svemirskim brodovima koji će se jednom uputiti prema Marsu.

U teretnom prostoru Falcona Heavy ovog se puta našlo i "solarno jedro" LightSail 2 – maleni satelit koji će biti pogonjen isključivo svjetlošću – a kojem ćemo posvetiti poseban tekst.

Srednja raketa ponovno izgubljena

Zanimljivi teret Falcon Heavy je uspješno poslao u pravilne orbite, a njegova dva bočna potisnika uspješno su sletjela na predviđene zone slijetanja u Cape Canaveralu. Za obje bočne rakete ovo je bio već drugi let – prvi puta su pomogle u orbitu poslati satelite misije Arabsat 6A u travnju ove godine.

Središnja raketa, pak, niti treći puta nije preživjela lansiranje. Podsjetimo, na prvom pokusnom letu, kada je u svemir poslan Teslin Roadster, središnja jezgra Falcona Heavy za malo je promašila sletnu platformu u Atlantskom oceanu. Prošloga travnja uspješno je sletjela ali je izgubljena prilikom tegljenja u luku. Ovoga puta ponovno je došlo do problema u posljednjim sekundama, pa je središnji stupanj rakete još jednom završio u oceanu, umjesto na autonomnoj platformi "Of Course I Still Love You".

Misija je, bez obzira na gubitak središnjeg potisnika, ipak proglašena uspješnom.