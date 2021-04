Helikopter na Marsu polijeće u ponedjeljak

U ponedjeljak, 19. travnja u 12:15 sati započet će prijenos uživo iz NASA-ine kontrole misije Mars 2020, u kojem ćemo moći vidjeti kako će ljudi odgovorni za prvi let helikoptera na Marsu doživjeti i proživjeti taj povijesni događaj. Naime, nakon manjih problema sa softverom i prvim neuspješnim testom prošloga tjedna, NASA-ini i JPL-ovi inženjeri zakrpali su softver malene marsovske letjelice. Nakon toga, ovoga petka su odradili i ranije neuspješan test vrtnje rotora, pa je sada sve spremno kako bi Ingenuity prvi puta poletio.

Prijenos iz kontrole misije

Trenutačno je let zakazan za ponedjeljak u 9:30 po našem vremenu, no nakon toga bit će potrebno nekoliko sati da helikopter roveru Perseverance pošalje sve telemetrijske podatke, te da ih ovaj prenese kontroli misije na Zemlji. To znači da će iza podne, kada započne NASA-in prijenos uživo, let već biti (nadajmo se) odrađen, a u središnjicu misije doći će podaci o njemu, kao i vjerojatno poneka fotografija povijesnog leta koji će snimiti rover.

Prijenos će biti dostupan putem kanala NASA Live na Facebooku i YouTubeu. Nakon prvog prijenosa, istoga dana u 20 sati bit će organizirana i konferencija za medije u kojoj će voditelji projekta Ingenuity podijeliti svoja zapažanja i odgovarati na pitanja novinara i gledatelja.

Čudo tehnologije

Helikopter Ingenuity po mnogočemu je posebna letjelica. On je prva ljudska letjelica koja će letjeti na nekom drugom planetu, a kako bi to uspjelo inženjeri su morali savladati velik broj izazova. Cijela letjelica ima masu tek 1,8 kilograma, a rotori načinjeni od ugljičnih vlakana morali su biti promjera čak 1,2 metra kako bi i tako laganu letjelicu podigli u vis.

Naime, atmosfera na Marsu je gustoće tek oko 1% u usporedbi s onom na Zemlji, pa je stvaranje uzgona vrlo zahtjevno. Iz tog se razloga propeleri Ingenuityja moraju vrtjeti brzinom od čak 2.400 okretaja u minuti, a i tako će ga moći podići do najviše 5 metara. Osim toga helikopter je morao biti sklopiv kako bi stao u tovarni prostor rovera Perseverance, a morao je i "preživjeti" let do Marsa.

Zanimljiv prilog o izradi marsovskog helikoptera lani je objavljen na popularno znanstvenom YouTube kanalu Veritasium, pa ga donosimo uz ovaj tekst – pomoći će vam da više cijenite napore stručnjaka koji su poslali helikopter na drugi planet i planiraju njime tamo letjeti.