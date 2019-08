Huawei dobio novih 90 dana odgode zabrane poslovanja s američkim tvrtkama

Iako je zadnjih tjedana SAD ponovno počeo pokazivati mišiće Kinezima, u zadnji tren je ponovno došlo do (očekivanog) obrata. Nakon novog vala prijetnji Kini dodatnim carinama i sankcijama SAD je odlučio odgoditi primjenu zabrane poslovanja između američkih i kineskih tvrtki za novih 90 dana.

Takav razvoj situacije za Fox Business potvrdio je američki ministar trgovine, Wilbur Ross uz objašnjenje kako su je dozvola produljenja kako bi Huawei postojećim kupcima mogao nastaviti pružati ugovore usluge, ali i kako bi njegovi korisnici dobili dodatno vrijeme za pronalazak alternative. Ne treba smetnuti s uma ni to da većina američkih operatera i dalje ovisi o Huaweijevim mrežnim tehnologijama bez kojih ne bi mogli nastaviti svoje poslovanje. Trumpu stoga nije ostalo ništa drugo nego po drugi put odgoditi primjenu vlastite uredbe kojom je zabranio suradnju američkih i kineskih tvrtki.

Iako je Huawei dobio novih 90 dana to ne znači da ga SAD sada smatra manjom prijetnjom po nacionalnu sigurnost. Naime, u intervjuu za Fox Business Ross se i dalje držao priče o ugrozi nacionalne sigurnosti te dodao kako su u međuvremenu na popis nepoželjnih tvrtki dodali novih 46 Huaweijevih sestrinskih tvrtki i podružnica čime se njihov broj popeo na više od 100.

Nova odgoda ima rok trajanja do 19. studenog 2019. godine. Trump tvrdi kako uopće ne želi poslovati s Huaweijem jer je to prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Iako je naveo kako postoje dijelovi Huaweijevog poslovanja koji bi mogli biti izuzeti iz zabrane dodao je i kako je to vrlo komplicirano za izvesti.

Ross je još jednom potvrdio kako SAD do sada nije ni jednoj američkoj tvrtki odobrio posebnu dozvolu za poslovanjem s Huaweijem. Prema Rossovim podacima više od 50 američkih tvrtki je do sada predalo takav zahtjev, no ni jednoj nije odobren.