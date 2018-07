"Japanskom SpaceX-u" pri lansiranju eksplodirala 10-metarska raketa

Iako u posljednje vrijeme često pratimo vijesti o uspješnim lansiranjima raketa iz privatnog sektora, slanje raketa u Zemljinu orbitu prilično je zahtjevno, komplicirano i riskantno. Pokazuje to i najnoviji primjer privatne japanske kompanije Interstellar Technologies, svojevrsnog "japanskog SpaceX-a". Ovaj je svemirski startup 2005. godine pokrenuo Takafumi Horie, japanski internetski poduzetnik kontroverzne prošlosti, s ciljem da u pet godina u orbitu lansira ljudsku posadu.

Sada je 2018. godina, a Interstellar Technologies iza sebe ima dva lansiranja 10-metarskih raketa, i to oba neuspješna. Njihova prva raketa, MOMO-1, 66 sekundi nakon lansiranja uspela se do visine od 20 kilometara, izgubila kontakt s kontrolnim centrom, te pokrenula samouništenje. Bilo je to u srpnju prošle godine, kada je u prah otišlo oko 440.000 dolara vrijednosti u tehnologiji.

Proteklog je petka ova kompanija pokušala lansirati novu inačicu orbitalne rakete, MOMO-2, s lansirne rampe u japanskom Taikiju – reklo bi se, s jednakim "uspjehom". MOMO-2 je u letu proveo tek četiri sekunde, vinuo se u visinu od 10-ak metara, te se spektakularno strovalio na tlo i eksplodirao – što je zabilježeno kamerama iz više uglova.

Lansiranje prve japanske privatne svemirske rakete tako i dalje ostaje nedostižan san za ovu kompaniju. Tim Interstellar Technologiesa veselo se kasnije fotografirao kraj raspadnute i dobro pougljenjene rakete, te poručio da je lansirna rampa ostala neoštećena. Neumorni Japanci već najavljuju da će nastaviti rad na ovom projektu i da unatoč svemu i dalje imaju plan do 2020. godine u orbitu lansirati svoj prvi satelit.