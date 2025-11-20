Javno predstavljanje STEM projekta "Mali sateliti i raketno modelarstvo" u Puli

Predavač događaja bit će Danko Kočiš, glavni tajnik Jadranske aero-svemirske asocijacije, koji će prisutnima predstaviti interdisciplinarni STEM program koji spaja astronomiju, elektrotehniku, programiranje, strojarstvo i svemirske tehnologije

Za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i zainteresiranu javnost oragnizira se javno predstavljanje STEM projekta "Mali sateliti i raketno modelarstvo", koje će se održati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula u subotu, 22. studenog 2025. godine, s početkom u 11:00 sati.

Predavač događaja bit će Danko Kočiš, glavni tajnik Jadranske aero-svemirske asocijacije, koji će prisutnima predstaviti interdisciplinarni STEM program koji spaja astronomiju, elektrotehniku, programiranje, strojarstvo i svemirske tehnologije.

U okviru projekta, učenici će imati priliku sudjelovati u stvaranju vlastitog satelita – od dizajna i elektronike, preko programiranja i testiranja, do samog lansiranja rakete. Program „Mali sateliti i raketno modelarstvo“ pruža učenicima jedinstvenu priliku da isprobaju sve faze prave svemirske misije i razviju svoje STEM vještine kroz praktično učenje.

Za sve zainteresirane dostupni su prijavni obrazac, način prijave i detaljan opis STEM radionica na službenim mrežnim stranicama projekta: https://a3space.org/projekti-2/cansat/.