Let Starshipa do 12,5 kilometara visine i povratak na tlo, uz spektakularnu eksploziju na kraju

Načinjen je još jedan veliki korak prema izradi SpaceX-ove rakete nove generacije, Starshipa. Prototip je poletio do planirane visine, a pri slijetanju je tek malo nedostajalo za potpun uspjeh

SpaceX-ov Starship, svemirska letjelica koja bi u narednim godinama trebala ljude povesti do Mjeseca i Marsa, napreduje prilično brzim tempom. Ono što je još zanimljivije od samog tehnološkog napretka i brzog sukcesivnog testiranja prototipa jest činjenica da javnost, kao nikada prije, ima priliku pratiti svaki korak uživo putem Interneta. Najčešće se to čini putem YouTubea, na kojem postoje kanali koji snimaju SpaceX-ov pogon u mjestu Boca Chica u Teksasu, gdje se iteracije ove rakete proizvode i testiraju.

Do sada smo vidjeli nekoliko "skokova" testnih raketa, a srijedu nešto prije ponoći po našem vremenu prvi je puta Starshipov prototip SN8 poletio na malo duži put. Prvi plan bio je lansirati ga u utorak, pa potom u srijedu oko 22 sata, no zbog manjih problema došlo je do odgode, pa je tek treći pokušaj bio uspješan.

Futuristička raketa od nehrđajućeg čelika vinula se do 12,5 kilometara u visinu, simulirajući lansiranje, da bi se potom okrenula, jedrila na trupu i vratila na tlo, gdje je trebala kontrolirano vertikalno sletjeti na predviđenu platformu. Sve je do zadnjeg trenutka prošlo gotovo savršeno, ali je zbog premalenog pritiska u rezervoarima goriva ponestalo potiska. Stoga se dogodilo nešto što u žargonu zovu RUD (rapid unscheduled disassembly) – drugim riječima, spektakularna eksplozija.

Nešto prije ovog pokusnog lansiranja Elon Musk napisao je kako je šansa da sve faze leta (lansiranje, belly flop i slijetanje) prođu uspješno otprilike 1/3, pa je na kraju ovaj test proglašen uspješnim, a mnogi su podaci prikupljeni za nastavak razvoja.

Od testa do Marsa

Prototip kodnog naziva SN8 (kao i nekoliko sljedećih) izgleda otprilike kako će izgledati osnovni dio Starshipa. Pogone ga tri raketna motora Raptor, ima mogućnost usporavanja jedrenjem na trupu (belly flop) pri povratku u atmosferu, što je inače manevar kakav su izvodile letjelice poput Space Shuttlea. Niti jedna orbitalna raketa prije Starshipa nije u atmosferi usporavala na ovaj način. Na trupu su i velike peraje, tj. pomična zakrilca koja služe kao stabilizatori za kontrolu leta pri usponu i slijetanju.

Starship landing flip maneuver pic.twitter.com/QuD9HwZ9CX — SpaceX (@SpaceX) December 10, 2020

Prototip SN8 bio je visok 50 metara uz promjer od 9 metara. Jednom kada Starship bude u svojoj finalnoj formi, ispod ove današnje strukture smjestit će se 72 metra dug odvojivi prvi stupanj, s dodatnim rezervoarima goriva potrebnog za lansiranje u orbitu ili dalje u svemir, s ukupno do 28 motora. Tada bi drugi stupanj trebao biti opremljen sa 6 raketnih motora, umjesto sadašnja 3.

Sljedeći model, SN9, već je duboko u fazi izrade, a bit će vrlo vjerojatno postavljen na lansirnu rampu već u narednih nekoliko tjedana. Procjene iz SpaceX-a kažu da će do prvog pravog leta Starshipa biti potrebno na ovaj i druge načine testirati 20-ak, ako ne i više, prototipa.

Planirani prvi komercijalni let Starshipa u planu je za 2023. godinu, kada bi japanski milijarder Yusaku Maezawa sa svojom ekipom trebao obletjeti Mjesec, a vječno optimistični Musk nedavno je javno izjavio da bi njegova raketa ljude prema Marsu trebala povesti već za četiri do šest godina. Nakon sinoćnjeg testa ovaj optimizam dobio je dodatni zamah.