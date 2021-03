Maezawa za dvije godine leti do Mjeseca, a i vi možete s njim

Već 2023. godine ljudi bi se trebali vratiti do Mjeseca ako se ostvare planovi SpaceX-a i japanskog milijardera Yusaka Maezawe koji je svoje putovanje već uplatio. Na put do Mjeseca, bez slijetanja na njegovu površinu, samo s obilaskom oko njega, i nazad, bit će obavljen čim SpaceX-ov Starship za to bude spreman. Maezawa je još 2018. govorio kako će s njim na put ići skupina umjetnika, potom je neuspješno tražio i romantičnu partnericu koja bi mu pravila društvo, a sada ima novi plan.

Besplatno do Mjeseca i natrag

Kako je objavio ovoga tjedna, u prvoj potpuno civilnoj lunarnoj misiji, nazvanoj dearMoon, sudjelovat će ukupno 10 do 12 ljudi. Od toga osam će putnika biti obični ljudi iz cijelog svijeta koji će biti odabrani putem novog natječaja. Putovanje će trajati tri dana u jednom i tri dana u drugom smjeru, a Maezawa će platiti sve – tako da će pobjednici natječaja letjeti potpuno besplatno.

Osnovna zamisao Japanca jest povesti sa sobom ljude koji se bave kakvim kreativnim poslom, a za odabir su trenutačno postavljena tek dva kriterija. Kandidati moraju u svojem području težiti boljem i većem, a put u svemir morao bi im u tome pomoći – krajnji cilj trebala bi biti dobrobit za druge ljude ili društvo u cjelini. Drugi kriterij je da svi putnici budu voljni drugim kolegama pomoći u ostvarenju njihovih ciljeva.

Osim što će ovo biti prva potpuno civilna misija izvan Zemljine orbite, ona će putnike odvesti oko Mjeseca, i to u najširoj orbiti do sada. To znači da će na ovom putovanju ljudi otputovati najdalje od Zemlje u povijesti čovječanstva, potvrdio je Elon Musk u najavi misije dearMoon.

Ispunjavate li Maezawine kriterije i želite li ući u konkurenciju za put oko Mjeseca i natrag najnaprednijom raketom na svijetu, potrebno se prijaviti putem službene stranice misije u narednih desetak dana. Kandidati bi potom trebali proći selekcijski proces, a konačna odluka o putnicima trebala bi biti objavljena već u svibnju.

Get your FREE TICKET to the MOON!!

8 crew members wanted. Sign up today! 🚀🌍🌕 #dearMoon https://t.co/P0vEZ6k8Xg — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021

Starship će uskoro ponovno poletjeti

U međuvremenu, SpaceX neumorno radi na novim prototipima svoje najveće rakete. Već ovoga tjedna, možda čak i danas, mogao bi se dogoditi treći pokusni let modela SN10 do visine od 10 kilometara. On bi trebao uključivati zahtjevni manevar krstarenja na boku (što je već dvaput uspjelo), te konačno i vertikalno slijetanje rakete na tlo (što već dvaput nije uspjelo).