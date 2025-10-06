MMM Agramservis proslavio 20. godišnjicu postojanja

Tvrtka je dosad popravila ukupno 5 milijuna mobitela, što je čini jednim od najvećih servisa elektroničkih uređaja u jugoistočnoj Europi, a uz to su distribuirali i preko 2,5 milijuna uređaja

Svečanom proslavom 3. listopada u Zagrebu, tvrtka MMM Agramservis d.o.o, vodeći distributer i servis potrošačke elektronike u regiji, obilježila je dvadesetu godišnjicu postojanja. Osnovana 2005. godine, tvrtka je od skromnih početaka fokusiranih na popravke mobitela narasla u snažnog distributera i integratora tehnoloških rješenja, zapošljavajući danas 90 stručnjaka.

MMM Agramservis d.o.o. je autorizirani servis vodećih brendova poput Applea (Apple Authorized Service Provider), Huawei, Xiaomi, Xiaomi ECO, HONOR, Gigaset i ZTE. Tvrtka ne samo da osigurava jamstvene i vanjamstvene popravke, već i savjete za optimalnu upotrebu uređaja, čuvajući sigurnost korisničkih podataka. Ova predanost inovacijama omogućila je rast od lokalnog servisa do regionalnog lidera, s naglaskom na brzu i pouzdanu podršku.

Od mobitela do bijele tehnike

Šireći spektar djelatnosti izvan servisa mobitela, MMM Agramservis d.o.o. postao je ključni distributer potrošačke elektronike – mobilne tehnologije, bijele i smeđe tehnike te klimatizacije. Mobilna tehnologija uključuje distribuciju mobitela, tableta i pametnih satova brendova HONOR, Motorola i Huawei. Bijela i smeđa tehnika te klimatizacija uključuje renomirane brendove TCL, LG i Amica.

U skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta za novim tehnologijama u svoj asortiman uvrštavaju segment LED tehnologije za indoor i outdoor primjenu. Poseban naglasak stavlja se na pametne ploče, digitalne toteme i digital signage pa sve do transparent LED-a i video zidova – pod brendovima Hikvision i LG.

Jedan od najzanimljivijih aspekata poslovanja MMM Agramservisa d.o.o. je partnerstvo s Airbusom, gdje djeluje kao sistem integrator za napredna rješenja u području radio komunikacija, javne sigurnosti, obrane, javnog prijevoza i zračnih luka. Ova suradnja uključuje kompleksne sustave za zaštitu granica koristeći senzore, radare, video nadzor, satelitsku opremu i druge tehnologije, demonstrirajući tvrtkinu sposobnost zahtjevnih projekata na međunarodnoj razini. Također tvrtka u proteklih pet godina je aktivna na području istraživanja i razvoja i kontinuirano ulaže u inovacije kako bi ostala korak ispred konkurencije i klijentima pružila najnovija rješenja.

100% privatno vlasništvo

Neki od ključnih inovativnih područja na kojima tvrtka radi su IoT tehnologija, automatizacija i robotika, strojno učenje, zeleni pristup i rješenja sa smanjenom emisijom. "Proteklih 20 godina gradili smo povjerenje klijenata kroz vrhunsku uslugu i inovacije, a naša vizija ostaje ista – biti lider u tehnološkim rješenjima u regiji. S ponosom nastavljamo širiti horizonte, od popravka mobitela do integracije najsloženijih sustava, zajedno s našim partnerima…", izjavio je Goran Muhar, predsjednik Uprave MMM Agramservisa d.o.o.

Uz 100% privatno vlasništvo bez prodaje udjela stranim investitorima, MMM Agramservis d.o.o. ostaje neovisna hrvatska tvrtka sa svim operacijama – skladištem, servisom, logistikom, prodajom i upravom – koncentriranim u Zagrebu na adresi Samoborska cesta 145, Jankomir.

Povodom proslave 20. godišnjice djelovanja, tvrtka MMM Agramservis d.o.o. još jednom je potvrdila svoju društvenu odgovornost donacijom u vrijednosti od 5.000 eura u proizvodima namijenjenih SOS Dječjem selu Hrvatska. Donacija je svečano uručena Marinki Šenjug, direktorici odjela za donacije i komunikaciju SOS Dječjeg sela Hrvatska.