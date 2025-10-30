Google na naslovnici slavi 45. rođendan Pacmana

Povodom 45. godišnjice legendarne arkadne igre, Google je predstavio posebno Halloween izdanje svojeg "doodlea", na kojem će tijekom dva dana biti moguće zaigrati kultnog Pac-Mana

Google je danas prigodnim doodleom odlučio proslaviti 45. obljetnicu lansiranja kultne arkadne igre Pacman. Za ovu prigodu predstavljeno je posebno izdanje igre u duhu Noći vještica, koje će biti dostupno korisnicima na Googleovoj početnoj stranici tijekom četvrtka i petka.

Ovogodišnja verzija igre donosi osam razina, uključujući četiri jedinstvena labirinta u obliku ukletih kuća. Posebni labirinti dizajnirani su u partnerstvu s tvrtkom Bandai Namco Entertainment, koja je matična tvrtka zaslužna za ovu arkadnu igru.

Osam "ukletih" razina

Zadatak igrača je voditi Pacmana kroz prigodno dizajnirane razine, pomažući mu da pojede sve točkice i izbjegne prepoznatljive, šarene duhove: Blinkyja, Inkyja, Pinkyja i Clydea. Igrači bi trebali obratiti posebnu pozornost unutar svake uklete kuće, jer njezin dizajn izravno odražava osobnost duha koji je nastanjuje.

Igra zadržava i klasične elemente, pa tako skupljanje "Power Pelleta" omogućuje igraču da preokrene situaciju i sam krene u lov na duhove. Zainteresirani korisnici mogu zaigrati Pac-Man Doodle igru izravno na Googleovoj početnoj stranici. Igra će, prema najavi, biti dostupna danas i sutra.