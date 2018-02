Muskov Roadster završit će i dalje od Marsa

SpaceX je u utorak u 21:45 po hrvatskom vremenu u orbitu uspješno lansirao Falcon Heavy, sada i službeno najveću trenutačno operativnu raketu na svijetu. Kao što je bilo najavljeno, bočni potisnici prvog stupnja rakete vratili su se i sinkronizirani sletjeli na sletne zone na Flordi, nedaleko lansirne rampe s koje je Falcon Heavy poletio samo nekoliko minuta prije toga.

S 2,3 milijuna istovremenih pregleda bio je ovo drugi najgledaniji live stream na YouTubeu ikada

Jedini neuspješni dio lansiranja bilo je planirano slijetanje središnjeg dijela rakete na platformu "Of Course I Still Love You" u Atlantskom oceanu. Umjesto tri motora koji su trebali izvesti posljednje usporavanje uspješno je pokrenut samo jedan. SpaceX je tako izgubio kontrolu nad slijetanjem, a raketa je brzinom od gotovo 500 km/h pala u more otprilike 100 metara od platforme i potpuno se raspala.

Teret koji je Falcon Heavy nosio, Muskov Tesla Roadster prve generacije s lutkom Star Manom, otišao je uspješno u orbitu. Napravio je pola kruga oko Zemlje pri čemu su tri postavljene kamere slale zapanjujuće fotografije u prijenos uživo, da bi potom još jednom bio upaljen potisnik drugog stupnja rakete koji ga je trebao usmjeriti prema Marsu.

Projekcija orbite Roadstera

No, u potisniku je očito bilo nešto više goriva, pa je isti pogurao Teslu nešto dalje. Prema trenutačnim projekcijama heliocentrična eliptična orbita prvog automobila u dubokom svemiru najdalju točku od Sunca imat će nešto dalje od Marsove orbite, bliže asteroidnom pojasu, na udaljenosti od 2,61 astronomskih jedinica od Sunca. Perihel orbite križat će se sa Zemljinom putanjom i bit će na 0,98 AU od Sunca.

Koliko dugo će "preživjeti" Roadster? Iako je Musk najavio kako bi lansirani automobil trebao Sunčevim sustavom kružiti "milijardu godina", stručnjaci vjeruju kako to neće biti izvedivo. Naime, velika količina radijacije od Sunca i kozmičkih zraka u dubokom svemiru mogla bi biti pogubna po Roadster. Svi organski dijelovi poput kože, plastike, tkanine pa čak i ugljikovih vlakna vrlo brzo će se dezintegrirati jer radijacija raskida veze među ugljikovim atomima. Dodatno, tu je i problem raznih čestica, mikrometeorita i asteroida koji jure svemirom. Svaki doticaj s njima pri velikim brzinama mogao bi značajno oštetiti automobil. Neki stručnjaci čak predviđaju da Muskov Roadster neće u tim uvjetima izdržati niti godinu dana.

Star Man bi svoj Roadster trebao "provesti" preko Marsove orbite u srpnju, 19. studenog će biti u najudaljenijoj točki od Sunca, a 1. rujna 2019. vjerojatno će prvi puta proći i perihelom (najbližom točkom do Sunca) svoje orbite.