Na prvoj privatnoj sondi koja je meko sletjela na Mjesec je i hrvatski "teret"

Za potrebe izrade ovog članka dobili smo i nešto detaljnije izjave uključenih u ovaj projekt…

"Izjava o osnivanju tvrtke AVISA Space na Mjesecu uspješno je dostavljena na svoje odredište – Mjesec. Uz pomoć tvrtke Copernic Space AVISA je uspješno poslala izjavu o osnivanju, ovjerenu kod javnog bilježnika, što čini prvi korak u procesu legalnog osnivanja pravne osobe – tvrtke na drugom nebeskom tijelu. Ovime želimo postaviti temelje svemirskog gospodarstva, odnosno svemirskog poslovanja u punom smislu riječi. Zbog toga nam se projekt bazira na uspostavljanju pravnog subjekta na drugom nebeskom tijelu uz postojeći na Zemlji te razvoj i testiranje mogućnosti poslovanja i transakcija između dva nebeska tijela.

Želimo koncipirati daljnje korake na način da koristimo dostupne modele poput Web3, pametnih ugovora, decentraliziranog financiranja itd, iz razloga jer ne smatramo da bi jedna postojeća valuta mogla igrati ulogu u budućim poslovnim aktivnostima. Kriptovalute, konkretnije bitcoin, smatramo najizglednijim sredstvom transakcija zbog svoje prirode i dostupnosti svima", poručuju iz AVISA Spacea.

Danko Kočiš, Glavni tajnik A3: "Surađujući s tvrtkom Avisa Space na projektima STEAM edukacije kroz Hrvatski svemirski inspiracijski program – CroSIP uz Lady Rocket Foundation i Copernic space upoznali smo hrvatske osnovnoškolce koje su mogućnosti edukacije, sa svemirom kao zajedničkom temom školskog kurikuluma. Uz edukaciju, kako djeci, tako i javnosti prezentirali smo poslovne mogućnosti koje donosi blockchain tehnologija posebice tokenizacija imovine, gdje uz projekt digitalnih radova hrvatskih osnovnoškolaca postavljamo temelje za daljnji razvoj ovakvih tehnologija.

Avisa Space kao, možemo reći, svemirski pionir otvara ne samo Hrvatskoj već i svim zemaljskim poslovnim subjektima nezamislive i nebrojene prednosti poslovanja na Mjesecu kao jedinstvena platforma za poslovanje, i to sada možemo sa sigurnošću i potvrditi, svemirskom poslovanju i temeljima svemirske ekonomije. Što će to značiti za našu partnersku tvrtku Avisa Space, ali i za hrvatsku ekonomiju, vidjet ćemo sigurno kroz idućih par godina razvojem svemirske ekonomije, ali i bankarskog sustava vrlo vjerojatno utemeljenog na kriptovalutama, iskorištavanjem ruda, gradnjom prvih nastambi i temeljima neke buduće kolonije, bilo to na Mjesecu, Marsu ili na orbitalnim postajama. Zaključak se gotovo sam nameće, a on je da po prvi put da jedna hrvatska tvrtka može dostići 'svemirske' visine zahvaljujući novim idejama i pametnom ulaganju, ali i svi budući partneri koji će platformu koristiti, te da nemamo vremena čekati s ulaganjima, već iskoristiti puni potencijal i uskočiti u 'prvi vagon' te se najbolje moguće pozicionirati dok je tržište još u povojima."

Grant Blaisdell, CEO Copernic Space i predsjednik zaklade Lady Rocket: "AVISA Space i Copernic Space udružili su snage s ciljem da iskoriste i prošire ovaj presedan za stvaranje još jednog revolucionarnog standarda, registriranja komercijalnih subjekata na površini Mjeseca, kao i na drugim lokacijama u svemiru. Ovim putem želimo čestitati AVISA Space timu na hrabrosti i odlučnosti koju su pokazali kao tvrtka koja je otvorila vrata svemirskom gospodarstvu na način koji je inovativan, ambiciozan, ali u konačnici vrlo moguć. Copernic Space, kao pionir u stvaranju novog modela svemirske ekonomije, odnosno komercijalizaciju svemirske imovine (Space Assets), vidi ovo kao priliku ne samo za AVISU, već i za svaku tvrtku koja vidi Mjesec, Mars ili druge lokacije kao svoje mjesto poslovnog interesa."