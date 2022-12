Narednih mjesec dana bankomati u Hrvatskoj ne naplaćuju naknade za kartice drugih banaka

Proces prelaska Hrvatske na euro ulazi u svoju ključu fazu (iako ga je Revolut, kako smo vidjeli, već proveo početkom ovoga tjedna). Od 15. prosinca započinje i velika promjena na razgranatoj mreži bankomata diljem zemlje, budući da su oni najznačajniji kanal opskrbe građana gotovinom – pa će to biti i kada prijeđemo na eure.

Svi bankomati trebaju biti prilagođeni tako da od 1. siječnja 2023. isplaćuju isključivo eure, dok su banke do 31. prosinca 2022. dužne osigurati i adekvatnu dostupnost kuna putem bankomatske mreže. Ovaj složeni logistički zadatak neće se moći izvesti preko noći, pa će banke početi postupno gasiti svoje bankomate tijekom prosinca i početkom siječnja, kako bi ih prilagodile na novu valutu.

Mjesec dana bez naknade

Kako proces prilagodbe ne bi negativno utjecao na dostupnost gotovine u kunama u razdoblju do 31. prosinca 2022., odnosno u eurima nakon 1. siječnja 2023., banke će privremeno u razdoblju od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. za građane ukinuti naknade za podizanje gotovine debitnim karticama na bankomatima drugih banaka – kažu iz HNB-a.

S obzirom na gustoću bankomatske mreže u Hrvatskoj, ukidanje naknade za transakcije karticama drugim bankama trebalo bi osigurati građanima visok stupanj dostupnosti gotovine u procesu uvođenja eura.

Od 15. prosinca do 1. siječnja, dakle, na bilo kojem bankomatu možete podići kune bez naknade, korištenjem kartice bilo koje (domaće) banke. Nakon 1. siječnja podići ćete moći isključivo eure, a do 15. siječnja to ćete moći učiniti bez naknade, bez obzira na to o čijem se bankomatu radi.

Karta bankomata

U Hrvatskoj trenutačno postoji oko 4 tisuće bankomata. HNB procjenjuje da njih oko trećina neće raditi tijekom prosinca, jer će u prijelaznom razdoblju funkcionirati samo oni koji su u stanju isplaćivati i kune i eure. Do 15. siječnja svi bi, pak, trebali biti prilagođeni na novu valutu. Bankomati će se isprva puniti samo novčanicama od 10 i 20 eura, a najmanji iznos koji će se moći podići nakon 1. siječnja bit će 10 eura.

Hrvatska udruga banaka na svojim je stranicama objavila interaktivnu kartu bankomata koji su u funkciji. Možete je pronaći na ovom mjestu, a najavljeno je kako će se podaci na njoj ažurirati na dnevnoj razini do 15. siječnja 2023. godine.

Što s Revolutom?

Iz jedne domaće banke potvrdili su nam da kod njih izuzeće od naplate naknade za podizanje gotovine na bankomatima vrijedi samo za kartice izdane od hrvatskih banaka. Ostale banke nemaju informaciju o tome kako će, i hoće li se, naplaćivati naknada za podizanje gotovine putem Revolutovih kartica u prijelaznom razdoblju. Sa strane HNB-a potvrdili su nam da ne postoji zakonska odredba prema kojoj bi sve banke morale na bankomatima bez naknade dozvoliti podizanje gotovine bilo kojom karticom. Dakle, naknada, kao i do sada, ovisi od banke do banke, pa je prije podizanja gotovine s Revoluta potrebno provjeriti uvjete u banci čiji (funkcionalni) bankomat imate na raspolaganju.

Iz Revoluta do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor. Objavit ćemo ga kada ga dobijemo.

Trenutačno – za osnovni, besplatni račun na Revolutu naknade nema do podizanja 230 eura unutar mjesec dana, u najviše 5 transakcija. Nakon toga naknada iznosi 2% podignutog iznosa, uz minimum od 1 eura (ili do 1. siječnja 10 kuna).