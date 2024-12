NASA dodatno odgodila letove programa Artemis zbog sigurnosti i tehničkih problema

Vraćajući se s Mjeseca, kapsula Orion ulazi u Zemljinu atmosferu putujući 32 puta brže od brzine zvuka, pri čemu joj se vanjština zagrijava do 2760° C. Toplinski štit, izrađen od materijala imena Avcoat, sastoji se od 186 blokova pričvršćenih na dno kapsule. Pougljenjeni sloj koji se nakuplja na vanjskom dijelu trebao bi erodirati na predvidljiv način, no umjesto toga, fragmenti su s toplinskog štita u misiji Artemis I – otpali.

Orion je ulazio u atmosferu profilom leta nazvanim "skip reentry" poskakujući poput kamenčića horizontalno bačenoga u vodu. To bolje usporava letjelicu i smanjuje g-sile koje djeluju na posadu, a također raspoređuje toplinsko opterećenje kojem je izložena. Međutim, toplina se akumulirala unutar vanjskog sloja toplinskog štita, što je dovelo do stvaranja plinova koji su ostali zarobljeni unutar toplinskog štita, objašnjeno je. To je uzrokovalo povećanje unutarnjeg pritiska i dovelo do pucanja i neravnomjernog odbacivanja vanjskog sloja. Za buduće misije štit će, kao i putanja kapsule, biti prilagođeni sukladno novim saznanjima.