NASA planira raniji povratak astronauta s ISS-a zbog zdravstvenog problema člana posade

Zdravstveni problem jednog od članova aktualne posade Međunarodne svemirske postaje doveo je do naglog otkazivanja planirane svemirske šetnje, a potom i ranijeg povratka cijelog tima

Sandro Vrbanus petak, 9. siječnja 2026. u 09:42
Posada misije Crew-11: Oleg Platonov, Kimiya Yui. Mike Fincke, Zena Cardman 📷 NASA/Robert Markowitz
Na Međunarodnoj svemirskoj postaji događa se svojevrsna krizna situacija, potaknuta neotkrivenim zdravstvenim problemom nekog od članova aktualne posade. Zbog novonastale situacije, NASA je otkazala planiranu svemirsku šetnju koja se trebala održati ovoga četvrtka. U otkazanoj šetnji trebali su sudjelovati zapovjednik Mike Fincke i inženjerka leta Zena Cardman. Njihov zadatak trebao je biti instalacija nove opreme na vanjskom dijelu postaje tijekom šest i pol sati. Međutim, akcija je otkazana u zadnji trenutak, uz navođenje zdravstvenih razloga – tj. medicinskog problema koji se pojavio kod jednog od astronauta u srijedu poslijepodne.

Neplanirani problemi

NASA je tim povodom vrlo brzo bila objavila da aktivno razmatra mogućnost neuobičajenog prijevremenog povratka cijele svoje posade s Međunarodne svemirske postaje. Glasnogovornica agencije potvrdila je u prvim satima nakon incidenta kako je stanje člana posade stabilno, no identitet osobe, zbog očuvanja privatnosti, kao niti priroda bolesti, nisu otkriveni javnosti. NASA-ini timovi i vodstvo odmah su počeli razmatrati sve dostupne opcije, uključujući i raniji završetak misije Crew-11, kako bi se osigurala adekvatna skrb za pogođenog člana tima.

Posada Crew-11 nalazi se u orbiti od kolovoza prošle godine, kada su bili lansirani s Floride SpaceX-ovom kapsulom, a redovni povratak na Zemlju bio je predviđen za svibanj ove godine. Iako je ISS opremljen osnovnom medicinskom opremom i lijekovima za hitne slučajeve, ozbiljniji zdravstveni problemi mogu zahtijevati hitnu intervenciju koja nije moguća u orbiti.

📷 NASA/Robert Markowitz
NASA-ine simulacije kažu da bi u redovnim uvjetima na ISS-u do ozbiljnog medicinskog problema moglo doći u prosjeku svake tri godine, odnosno da kapsula za evakuaciju u takvom slučaju treba uvijek biti spremna. Međutim, ovo je prvi put u 25-godišnjoj povijesti postaje da je odlučeno da će se netko od članova posade morati ranije vratiti na Zemlju zbog medicinskog problema.

Povratak uskoro

Stručnjaci su nastavili pratiti zdravstveno stanje astronauta dok se razrađuju logistički planovi za potencijalno ranije deorbitiranje. Iako su ovakve situacije rijetke, protokoli agencije nalažu strogo pridržavanje sigurnosnih mjera, što uključuje i mogućnost prekida operacija ako se procijeni da je ugrožena dobrobit bilo kojeg člana posade. Uz spomenute američke astronaute Finckea i Cardman, četveročlanu posadu Crew-11 čine i japanski astronaut Kimiya Yui te ruski kozmonaut Oleg Platonov.

Svih četvero vratit će se iz orbite, objavljeno je iz NASA-e kasno sinoć na tiskovnoj konferenciji, što je prije moguće. Pogođeni astronaut je stabilno, no kako bi ga se adekvatno medicinski obradilo i u potpunosti dovršila dijagnoza, odlučeno je da ga se ipak vrati na Zemlju. Točan datum povratka posade Crew-11 bit će objavljen uskoro. Nakon njih, na ISS bit će lansirana posada Crew-12, što je za sada zakazano za sredinu veljače, no moguće je da će i u tom dijelu doći do promjene rasporeda.



