Digitalni asistent ZdrAVKO u prvih mjesec dana obradio 128 tisuća upita

U svojih prvih mjesec dana rada, AI asistent HZJZ-a imao je više od 7.500 korisnika i visok stupanj interakcije s njima, čime se potvrdio kao kanal za brzu i provjerenu zdravstvenu edukaciju

U siječnju je, u suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva, lansiran AI digitalni zdravstveni asistent ZdrAVKO, dostupan unutar WhatsAppa. Iako je već u prvim satima rada bio popustio pod navalom velikog broja korisnika, pa privremeno bio nedostupan, ostatak vremena proveo je izvršavajući svoje dužnosti – služio je unaprjeđenju zdravstvene pismenosti i lakšem pristupu informacijama za građane. HZJZ je sada objavio i izvješće o prvih mjesec dana svojeg novog "zaposlenika".

Unaprjeđenje zdravstvene pismenosti

U razdoblju od 27. siječnja do 26. veljače, AI zdravstveni asistent ZdrAVKO ostvario je značajne rezultate u komunikaciji s građanima. Prema objavljenim podacima, platformu je koristilo 7.597 osoba koje su ukupno uputile 128.007 upita. Statistika pokazuje da prosječni korisnik postavlja oko 17 pitanja, što sugerira da građani ne koriste alat samo za jednokratne informacije, već se upuštaju u aktivni dijalog s njime. ZdrAVKO je tijekom prvog mjeseca obradio više od 60 različitih zdravstvenih tema. Njegov spektar djelovanja obuhvaća preventivu, kronične bolesti, mentalno zdravlje, prehranu te pitanja o cijepljenju.

ZdrAVKO je dostupan putem WhatsAppa na broju +385 99 837 9090

Sustav bilježi prosječno 1.313 novih upita dnevno, uz stalnu dostupnost od 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. U posljednjih 25 dana promatranog razdoblja, broj korisnika porastao je za 27%, dok je broj upita skočio za 33%. Ovi indikatori ukazuju na snažan trend rasta i vjerojatno širenje preporuka među samim korisnicima koji se sustavu redovito vraćaju, poručuju iz HZJZ-a.

Posebno se ističe visoka razina samostalnosti umjetne inteligencije u rješavanju upita. Naime, tek je 2% korisnika, odnosno njih 152, zahtijevalo ljudsku intervenciju. U tim slučajevima, ZdrAVKO je prepoznao potrebu za stručnom podrškom i uputio korisnike na službenu adresu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gdje su dobili izravne odgovore stručnjaka.

Prvi mjesec rada jasno pokazuje da je ZdrAVKO ispunio očekivanja: građani ga prihvaćaju, koriste i vraćaju mu se. Ovaj model AI asistenta koji radi u suradnji sa stručnjacima postavlja temelje za moderan, dostupan i učinkovit sustav za unaprjeđenje zdravstvene pismenosti građana i lakši pristup provjerenim, relevantnim zdravstvenim informacijama – zaključuju iz HZJZ-a.

Podsjećamo, za realizaciju ovog je projekta bila angažirana tvrtka Virtualni eventi (poznatija po svojem brendu WoomAI), a rješenje je razvijeno na komunikacijskoj tehnologiji Infobipa. Troškovi su bili 6.000 eura za izradu ZdrAVKA, 7.000 eura za oglašavanje te 2.000 eura za izradu vizuala. Za projekt nije bila provedena javna nabava, već je ispočetka bila riječ o entuzijastičkoj suradnji "da vidimo možemo li na ovaj način pridonijeti zdravlju nacije", poručio je bio za Bug.hr Tom Gavazzi iz WoomAI-ja.inte