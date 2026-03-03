Digitalni asistent ZdrAVKO u prvih mjesec dana obradio 128 tisuća upita

U svojih prvih mjesec dana rada, AI asistent HZJZ-a imao je više od 7.500 korisnika i visok stupanj interakcije s njima, čime se potvrdio kao kanal za brzu i provjerenu zdravstvenu edukaciju

Sandro Vrbanus utorak, 3. ožujka 2026. u 15:32

U siječnju je, u suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva, lansiran AI digitalni zdravstveni asistent ZdrAVKO, dostupan unutar WhatsAppa. Iako je već u prvim satima rada bio popustio pod navalom velikog broja korisnika, pa privremeno bio nedostupan, ostatak vremena proveo je izvršavajući svoje dužnosti – služio je unaprjeđenju zdravstvene pismenosti i lakšem pristupu informacijama za građane. HZJZ je sada objavio i izvješće o prvih mjesec dana svojeg novog "zaposlenika".

Unaprjeđenje zdravstvene pismenosti

U razdoblju od 27. siječnja do 26. veljače, AI zdravstveni asistent ZdrAVKO ostvario je značajne rezultate u komunikaciji s građanima. Prema objavljenim podacima, platformu je koristilo 7.597 osoba koje su ukupno uputile 128.007 upita. Statistika pokazuje da prosječni korisnik postavlja oko 17 pitanja, što sugerira da građani ne koriste alat samo za jednokratne informacije, već se upuštaju u aktivni dijalog s njime. ZdrAVKO je tijekom prvog mjeseca obradio više od 60 različitih zdravstvenih tema. Njegov spektar djelovanja obuhvaća preventivu, kronične bolesti, mentalno zdravlje, prehranu te pitanja o cijepljenju.

ZdrAVKO je dostupan putem WhatsAppa na broju +385 99 837 9090

Sustav bilježi prosječno 1.313 novih upita dnevno, uz stalnu dostupnost od 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. U posljednjih 25 dana promatranog razdoblja, broj korisnika porastao je za 27%, dok je broj upita skočio za 33%. Ovi indikatori ukazuju na snažan trend rasta i vjerojatno širenje preporuka među samim korisnicima koji se sustavu redovito vraćaju, poručuju iz HZJZ-a.

Posebno se ističe visoka razina samostalnosti umjetne inteligencije u rješavanju upita. Naime, tek je 2% korisnika, odnosno njih 152, zahtijevalo ljudsku intervenciju. U tim slučajevima, ZdrAVKO je prepoznao potrebu za stručnom podrškom i uputio korisnike na službenu adresu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gdje su dobili izravne odgovore stručnjaka.

&#128247; HZJZ

Prvi mjesec rada jasno pokazuje da je ZdrAVKO ispunio očekivanja: građani ga prihvaćaju, koriste i vraćaju mu se. Ovaj model AI asistenta koji radi u suradnji sa stručnjacima postavlja temelje za moderan, dostupan i učinkovit sustav za unaprjeđenje zdravstvene pismenosti građana i lakši pristup provjerenim, relevantnim zdravstvenim informacijama – zaključuju iz HZJZ-a.

Podsjećamo, za realizaciju ovog je projekta bila angažirana tvrtka Virtualni eventi (poznatija po svojem brendu WoomAI), a rješenje je razvijeno na komunikacijskoj tehnologiji Infobipa. Troškovi su bili 6.000 eura za izradu ZdrAVKA, 7.000 eura za oglašavanje te 2.000 eura za izradu vizuala. Za projekt nije bila provedena javna nabava, već je ispočetka bila riječ o entuzijastičkoj suradnji "da vidimo možemo li na ovaj način pridonijeti zdravlju nacije", poručio je bio za Bug.hr Tom Gavazzi iz WoomAI-ja.inte

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi