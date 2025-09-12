NASA zabranila kineskim državljanima s američkim vizama rad na svemirskim programima

Prema izvještaju BBC-a, američka svemirska agencija NASA poduzela je drastičan korak i blokirala pristup svim kineskim državljanima svojim postrojenjima i internim mrežama, čak i onima s važećim američkim vizama. Ovaj potez, koji stupa na snagu odmah, efektivno isključuje kineske znanstvenike i studente iz suradnje s jednim od vodećih svjetskih svemirskih istraživačkih centara.

Kineski državljani, koji su u NASA-i mogli raditi isključivo kao vanjski suradnici ili studenti na istraživačkim projektima, iznenada su 5. rujna otkrili da su izgubili pristup svim sustavima i objektima agencije. Bloomberg News je izvijestio da su se našli u situaciji gdje im je bio zabranjen pristup podacima i sudjelovanje na sastancima vezanim uz njihov rad, kako fizički tako i virtualno. Glasnogovornica NASA-e, Bethany Stevens, potvrdila je da je agencija poduzela "interne mjere koje se odnose na kineske državljane, uključujući ograničavanje fizičkog i kibernetičkog pristupa našim postrojenjima", a sve kako bi se osigurala sigurnost rada agencije.

Ova restrikcija samo je posljednji u nizu događaja koji ukazuju na pad znanstvene suradnje između Washingtona i Pekinga zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. Kineski ubrzani svemirski program alarmirao je SAD i pojačao natjecanje između dva najveća svjetska gospodarstva. Kineskim astronautima već je od ranije zabranjen pristup Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) jer je Washington zabranio NASA-i dijeljenje podataka s Kinom.

Rastuće nepovjerenje otežalo je nekim kineskim studentima, posebice onima u STEM područjima, dobivanje viza ili čak ulazak u SAD. U posljednje vrijeme zabilježeno je i nekoliko slučajeva navodne špijunaže od strane kineskih državljana, pri čemu su znanstvenici bili pod posebnom prismotrom.

"Trenutno smo u drugoj svemirskoj utrci", izjavio je vršitelj dužnosti administratora NASA-e, Sean Duffy, dodavši: "Kinezi se žele vratiti na Mjesec prije nas. To se neće dogoditi." Sličan stav dijele i američki zakonodavci. Na saslušanju u Senatu prošlog tjedna, republikanski senator Ted Cruz naglasio je kako bi "dominantne svemirske sposobnosti protivnika predstavljale dubok rizik za Ameriku". S druge strane, direktor tehnološkog ureda Kineske svemirske agencije prošle je godine američku zabrinutost nazvao "nepotrebnom", opisujući kinesko istraživanje svemira kao "kolektivnu misiju za čovječanstvo".

Utrka se ne vodi samo oko prestiža slijetanja na Mjesec, već i oko kontrole njegovih resursa. Mjesec sadrži vrijedne minerale, uključujući rijetke zemne metale, željezo, titanij, ali i helij-3, izotop koji bi se mogao koristiti u budućim fuzijskim reaktorima.

Ova odluka ne samo da označava kraj jedne ere znanstvene suradnje, već i jasno signalizira da je svemir postao novo poprište geopolitičkih nadmetanja. Borba za tehnološku i resursnu dominaciju na Mjesecu i šire tek je započela, a posljedice ove eskalacije osjećat će se godinama.