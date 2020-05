Osnivač Alibabe Jack Ma donirao Hrvatskoj medicinsku opremu

U nedjelju u ranim jutarnjim satima u Međunarodnu zračnu luku Zagreb – Franjo Tuđman sletio je sedmi po redu zrakoplov SF Airlinesa na izravnom letu iz Šangaja za Zagreb. Njime je dopremljeno oko 86 tona zaštitne opreme koja je potrebna hrvatskom zdravstvenom sustavu i ostalim službama tijekom epidemije koronavirusa, izvijestili su iz Vlade Republike Hrvatske.

Ovim je letom stiglo oko 80 tona dezinficijensa i maski koje je Hrvatska kupila od tvrtke Sinopharm te oko 6 tona donacija medicinske opreme.

Jack Ma

Dopremljena je, među ostalim, i vrijedna donacija mehaničkih ventilatora, testova na koronavirus te maski i vizira Zaklade Alibaba i humanitarne Zaklade Jack Ma, koja je već od ranije sličnim akcijama opskrbljivala Europu. Zaklade se također bave financiranjem istraživanja i razvoja cjepiva kako u Kini, tako i na Peter Doherty Institute for Infection and Immunity u Melbourneu i Columbia University u New Yorku.

Osnivač ovih zaklada je kineski milijarder Jack Ma, prema Forbesu trenutačno 17. najbogatiji čovjek svijeta, čije se bogatstvo procjenjuje na preko 41 milijarde američkih dolara. Ovo je samo jedna u nizu njegovih donacija, a ranije smo izvještavali i o pošiljci od 2 milijuna medicinskih maski koje je putem svoje zaklade Jack Ma poslao zdravstvenim sustavima diljem Europe.

55-godišnji Ma sve je svoje operativne funkcije u Alibabi napustio u rujnu prošle godine i od tada se posvetio isključivo humanitarnom radu.