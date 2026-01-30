Ovo su keynote speakeri Bug Future Showa 2026

Bug Future Show 2026 održava se u četvrtak, 5. veljače 2026. u Mozaik Event Centru u Zagrebu, a danas vam otkrivamo detalje triju keynote predavanja koja će, ne sumnjamo, napuniti glavnu dvoranu

Odbrojavamo dane do najmasovnijeg i najspektakularnijeg tehnološkog showa u regiji, Bug Future Showa. Ovogodišnje izdanje ponovno se odvija na tri pozornice gdje ćete moći posjetiti niz predavanja, panel-rasprava, radionica, intervjua i natjecanja, ali i obići boothove sponzora te osvojiti brojne nagrade. Danas vam otkrivamo glavne poslastice iz programa – tri genijalna keynote predavanja koja smo vam pripremili za četvrtak, 5. veljače.

Dobar, loš, zao

Vodeći hrvatski stručnjak za kibernetičku sigurnost, dugogodišnji Bugov autor Bojan Ždrnja osvojio je publiku na pozornicama najvećih svjetskih tehnoloških konferencija, a sada će zakucati stage Bug Future Showa. U svijet zlih hakera i jezivih potencijala koje je za njihove maliciozne namjere kreirala umjetna inteligencija, kroz niz primjera provest će nas ovaj najbjeliji od svih bijelih hakera, učeći nas i kako da u neizvjesnoj stvarnosti koja je pred nama budemo korak ispred digitalnih kriminalaca

Keynote "AI – dobar, loš, zao… ili sve u jednom?" na rasporedu je na samom otvaranju BFS-a 2026, u 10:30 sati na glavnoj pozornici Mozaik Event Centra.

Novac 3.0

Zaboravite na kripto kao puko sredstvo trgovanja; uđite u eru u kojoj novac više nije samo digitaliziran, već je postao samostalan softver. Jedan od najuspješnijih regionalnih kripto-startupaša, Filip Dragoslavić. otkriva kako ova 'step-function' promjena iz korijena mijenja globalnu ekonomiju i naše živote, čineći tehnologiju u pozadini nevidljivom, a mogućnosti beskonačnim. Doznajte zašto je 'Novac 3.0' ključna karika u izgradnji nove stvarnosti i kako će izgledati financijski sustavi u kojima softverski kôd preuzima ulogu povjerenja i posrednika.

Filip je suosnivač i izvršni kodirektor jednog od najbrže rastućih kripto walleta na svijetu, Solflarea. Njihova aplikacija ima mjesečno oko 3 milijuna aktivnih korisnika koji tamo drže preko 16 milijardi dolara u digitalnim sredstvima.

Keynote "Novac 3.0" poslušajte u 12:05 na glavnoj pozornici Bug Future Showa.

Kako do "perja"

Mnogi sanjaju o financijskom uspjehu, ali rijetki posjeduju precizan nacrt za njegovu izgradnju. Matematičar Toni Milun (jedini čovjek u Hrvatskoj koji te može uvjeriti da je vađenje korijena zapravo zabavnije od vađenja zuba) na pozornicu BFS-a donosi formulu kojoj je cilj da se – opernatite!

Čut ćemo kako proći tri ključna koraka nužna za duboki džep: optimizaciju zarade, inteligentnu potrošnju i aktivaciju kapitala koji raste samostalno. Saznajte kako reprogramirati svoje navike i pretvoriti hladnu matematiku u najmoćniji alat za odabir najbržeg puta ka novčanom blagostanju.

Keynote "Tri tajne raskošnog perja – matematička formula za duboki džep" je na rasporedu u 16:45 sati u glavnoj dvorani Mozaik Event Centra.

Cjelokupni program Bug Future Showa 2026 potražite u nastavku ili u našoj aplikaciji.