Unlock Rab 2026 polako otkriva program
Predsjednik uprave Ericssona Nikole Tesle, ekipa Podcast Inkubatora i brojna poznata imena tehnološke scene dolaze na Rab
Peto, jubilarno izdanje Unlock Rab konferencije koje će se održati od 27. do 29. svibnja 2026. na otoku Rabu polako dobiva svoje programske konture. Organizatori su počeli predstavljati prve potvrđene predavače, a već sada je jasno kako će konferencija i ove godine okupiti brojna relevantna imena iz svijeta tehnologije, marketinga, digitalne industrije i poduzetništva.
Među prvim potvrđenim sudionicima nalazi se i Siniša Krajnović, predsjednik Uprave Ericsson Nikola Tesla, koji će sudjelovati u programu konferencije i govoriti o temama iz područja tehnologije i digitalne transformacije.
Na Rab stiže i ekipa iza jednog od najgledanijih podcast projekata u regiji – Podcast Inkubator. Konferenciji će se pridružiti Siniša Pašić i Ratko Martinović, koji će donijeti svoje iskustvo iz digitalnih medija i razvijanja brenda putem YouTube platforme.
U programu će sudjelovati i Ivan Roje, osnivač i predsjednik uprave Aestus Group, kao i Nikolina Ćosić, Event & Communications Specialist u ORQA – tehnološkoj tvrtki poznatoj po razvoju naprednih rješenja i proizvoda iz područja dron tehnologije.
Među partnerima konferencije nalazi se i kreativna agencija Prospekt, specijalizirana za dizajn i digitalne projekte, čiji će predstavnici također sudjelovati u programu konferencije.
Publika će na Unlock Rabu imati priliku čuti i Darija Marčaca te Dijanu Domonkoš, koji su među najpoznatijim kreatorima sadržaja na Tik Toku u regiji, a govorit će o razvoju digitalnog sadržaja i trendovima na društvenim mrežama.
Među potvrđenim predavačima nalaze se i Dragan Petric i Bojan Mušćet, dobro poznata imena u hrvatskoj IT zajednici koja već godinama aktivno sudjeluju u razvoju domaće tehnološke scene kroz medije, događanja i projekte unutar industrije.
Organizatori ističu kako je ovo tek dio programa koji se postupno objavljuje, a do početka konferencije očekuje se 70 govornika raspoređenih kroz nekoliko programskih trackova – od razvoja softvera i digitalnog marketinga do dizajna i šire tehnološke industrije.
Osim predavanja i panela, Unlock Rab poznat je i po snažnom naglasku na networking i neformalna druženja. Za glazbeni dio večernjeg programa ove će godine biti zadužen Vedran Car, poznati DJ i radijski voditelj s Otvorenog Radija, koji će predvoditi konferencijski party.
Organizatori ističu kako je upravo ta kombinacija vrhunskog programa, opuštene atmosfere i jedinstvene lokacije na otoku Rabu ono što Unlock Rab iz godine u godinu čini jednim od najposebnijih tehnoloških događanja u regiji.
Više informacija o programu i potvrđenim predavačima dostupno je na službenoj stranici konferencije.