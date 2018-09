KEF Q350 - Zvuk nadilazi gabarite

Veći od dva bookshelfa iz KEF-ove ovogodišnje linije Q dobro će se snaći (i) u mnogo većim prostorijama no što biste pomislili

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 6,5” aluminijski woofer + 1” aluminijski visokotonac Frekvencijski odaziv 63 Hz – 28 kHz Impedancija 8 Ω Dimenzije 358 x 210 x 306 mm Jamstvo 5 godina

Oni koji su upoznati s bookshelf zvučnicima iz KEF-ove linije Q, smjesta će uočiti da prednjicom novog, redizajniranog modela Q350 dominira tvrtkin zvučnički driver Uni-Q, a da bas-refleksnog porta nema. On je kod prethodnika, poznatog i priznatog modela Q300, bio smješten sprijeda, a sad je redizajniran i postavljen na pozadinu. KEF kaže da je time dobio još čišći, monolitniji dizajn, ali i da je smanjio “curenje” srednjih frekvencija kroz frontalno pozicioniran port, te da mu je ova promjena omogućila da Uni-Q jedinicu centrira u odnosu na zvučničku kutiju. Time se, nastavljaju, smanjuje rezoniranje unutar kutije, povećava se cjelokupna čistoća zvuka i poboljšava se njegova prostornost.

Q350 je promašeno uspoređivati samo s prethodnikom – naravno da se radi o kvalitetnijim zvučnicima, jer da tome nije tako, čuveni KEF ih zasigurno ne bi plasirao na tržište. Mnogo je važnije promotriti kako se odnose prema konkurentskim modelima, obzirom na to da se cijenom od 4.300 kuna nameću kao jedan od očitih izbora za svakoga tko traži odlične bookshelfove u kategoriji do 5.000 kuna.

Bas-refleksni port kod modela Q350 preseljen je straga (Q300 ga je nudio sprijeda). Prema potrebi, može se popuniti priloženim valjcima od spužve

Prije toga, nekoliko riječi o aluminijskoj Uni-Q zvučničkoj jedinici. Specifična je po tome što 1-inčni visokotonac pozicionira u sredinu 6,5-inčnog woofera (bas-srednjetonca), s ciljem da sve frekvencije dopiru iz istog dijela zvučnika, umjesto da visokotonac bude iznad woofera. Prema KEF-ovim navodima, ovakvim se pristupom povećavaju detaljnost i prostornost zvuka, kao i jednolikost njegova širenja u prostoru. Stražnje pozicioniranje bas-refleksnog porta znači da Q350 treba odmaknuti od stražnjeg zida. Korisnički priručnik sugerira da ta udaljenost bude najmanje 22,5 centimetra, uz jedan metar udaljenosti od bočnih zidova i dva do tri metra razmaka između samih zvučnika. Ako vam prostorija nije akustički tretirana, računajte na to da ćete ih od stražnjeg zida morati odmaknuti barem pola metra. U kontroli prekomjernog basa od koristi mogu biti priloženi valjci od spužve, a koristiti bi ih trebalo samo u slučaju da zvučnike nikako nije moguće odmaknuti od zida na tridesetak ili više centimetara. Doduše, u tom slučaju vam je još pametnije razmisliti o modelu Q150, koji je karakterno istovjetan ovome, samo je manjih gabarita (5,25-inčni woofer) te je pogodniji za prostorije manje od 20 kvadratnih metara.

Je li zbog čvrste, aluminijske konstrukcije woofera i visokotonca, želje da se istakne nesvakidašnji dizajn, ili htijenja da se kupcima iz džepa izbije još koja kuna – KEF s ovim zvučnicima ne isporučuje zaštitne mrežice. Mogu se nabaviti naknadno, po cijeni od 300 kuna za par.

Svi zvučnici iz KEF-ove nove linije Q dostupni su u crnoj i bijeloj izvedbi

U aspektu kvalitete zvuka i onoga što se iz njih može izvući, ovo su vjerojatno najbolji zvučnici na ovom testu. Gotovo svi testirani modeli izvrsni su na svoj način, ali Q350 doima se cjelokupno najrafiniranijim. Prije svega treba kazati da uvjerljivo najbolje zvuče kad se postave posve ravno. Zaboravite na zakretanje prema unutra (takozvani toe-in) – taj zahvat remeti širinu zvuka, a u prostoriji u kojoj smo ih testirali također je rezultirao tutnjavom najdubljih tonova. Također vrijedi istaknuti da ovo nisu zvučnici za male dnevne boravke ili za korištenje pred računalom. Grandiozna skala zvuka koji proizvode sasvim je dostatna za ispunjenje dnevnih boravaka u kojima biste inače koristili podne zvučnike. Drugim riječima, ako vam je soba za slušanje manja od 20 kvadrata, radije kupite manji i jeftiniji Q150, nego da pokušate obuzdati ove KEF-ove zvjerke.

Za akustičke performanse imamo isključivo riječi hvale. To da je zvuk izrazito čist i precizan, ne moramo posebno isticati. No malo što vas može pripremiti na to koliko je ritmičan, dinamičan i bogat u čitavom frekvencijskom rasponu te koliko su srednji i visoki tonovi dobro i bešavno povezani. Bas je apsolutno masivan. Pustite li pjesmu s mnogo basa, osobito onoga s frekvencijama nižim od 60 Hz, prostorija će vam biti dobrano prodrmana, a gosti neće moći vjerovati da se tu negdje ne nalazi subwoofer. Puka masivnost i udarnost basa takvi su da Q350 nije dobar izbor za stanove s tanjim zidovima, jer će vam susjedi kucati na vrata i moliti vas za milost. Ovo je svestran i doista impresivan zvučnik, pogodan za klasično audiofilsko uživanje u glazbi, ali i da kvalitetno odigra ulogu prednjih kanala u surround sustavu.