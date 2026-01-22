Poslane su pozivnice za spektakularni Bug Future Show 2026. Imate li svoju?

Trinaesto izdanje najvećeg (i jedinog) regionalnog tech showa održat će se u Mozaik Event Centru u Zagrebu, 5. veljače 2026., a ako želite doći, vrijeme je da nabavite pozivnicu...

Wooohoo, za točno dva tjedna, u četvrtak 5. veljače 2026., održat će se trinaesti po redu Bug Future Show, ovaj put pod motom "The Next Real". Ovogodišnje izdanje BFS-a moći će se pratiti isključivo uživo, na licu mjesta, a pripremili smo dosad najbogatiji, najspektakularniji i najraskošniji program.

Bug Future Show 2026 održat će se na tri paralelna stagea, uz najraskošnije produciranu glavnu pozornicu ikada viđenu na tehnološkim događanjima u našoj regiji. Uz naše uobičajene panele, keynote predavanja, intervjue i ostale točke programa, tu je i stage s isključivo developerskim predavanjima nazvan ".debug Future Show", kao i natjecanje održivih tehnoloških ideja LAQOthon na kojem se dijeli 18.000 eura!

Ulaznice za praćenje Bug Future Showa 2026 su besplatne, ali isključivo uz pozivnicu! Jedinstvene individualizirane i nedjeljive pozivnice s kodovima za preuzimanje ulaznica putem Enrtrio platforme poslali smo upravo našim najvjernijim čitateljima, a imamo ih još ponešto za podijeliti. Ukoliko i vi želite doći na Bug Future Show, obratite nam se na email bfs@bug.hr.

Evo kako nam je bilo na Bug Future Showu 2025 (60 sec recap video):

Detaljan program i satnicu Bug Future Showa 2026 objavit ćemo točno tjedan dana prije showa, a za sada pogledajte tko su neki od govornika, kao i dio tema u programu, na webu BFS-a na adresi https://bfs.bug.hr/.

Generalni pokrovitelj Bug Future Showa 2026 je i trinaestu godinu za redom Hrvatski Telekom, a sponzori su Abysalto, Addiko banka, Aircash, Algebra Bernays Sveučilište, Apis IT, Croatia osiguranje, Fonoa, Hisense, Parra, Laqo by Croatia osiguranje, Mastercard, Solflare i Span. Auto partner BFS-a je BYD. Partneri BFS-a su Entrio i Nescafe. Medijski pokrovitelji BFS-a su RTL, N1, Večernji list, Novi list, tportal.hr, glazba.hr i Poduzetnik. Organizator je, naravno, Bug.