Poslane su pozivnice za spektakularni Bug Future Show 2026. Imate li svoju?

Trinaesto izdanje najvećeg (i jedinog) regionalnog tech showa održat će se u Mozaik Event Centru u Zagrebu, 5. veljače 2026., a ako želite doći, vrijeme je da nabavite pozivnicu...

Dragan Petric četvrtak, 22. siječnja 2026. u 11:08

Wooohoo, za točno dva tjedna, u četvrtak 5. veljače 2026., održat će se trinaesti po redu Bug Future Show, ovaj put pod motom "The Next Real". Ovogodišnje izdanje BFS-a moći će se pratiti isključivo uživo, na licu mjesta, a pripremili smo dosad najbogatiji, najspektakularniji i najraskošniji program. 

Bug Future Show 2026 održat će se na tri paralelna stagea, uz najraskošnije produciranu glavnu pozornicu ikada viđenu na tehnološkim događanjima u našoj regiji. Uz naše uobičajene panele, keynote predavanja, intervjue i ostale točke programa, tu je i stage s isključivo developerskim predavanjima nazvan ".debug Future Show", kao i natjecanje održivih tehnoloških ideja LAQOthon na kojem se dijeli 18.000 eura!

Ulaznice za praćenje Bug Future Showa 2026 su besplatne, ali isključivo uz pozivnicu! Jedinstvene individualizirane i nedjeljive pozivnice s kodovima za preuzimanje ulaznica putem Enrtrio platforme poslali smo upravo našim najvjernijim čitateljima, a imamo ih još ponešto za podijeliti. Ukoliko i vi želite doći na Bug Future Show, obratite nam se na email bfs@bug.hr.

Evo kako nam je bilo na Bug Future Showu 2025 (60 sec recap video):

Detaljan program i satnicu Bug Future Showa 2026 objavit ćemo točno tjedan dana prije showa, a za sada pogledajte tko su neki od govornika, kao i dio tema u programu, na webu BFS-a na adresi https://bfs.bug.hr/.

Generalni pokrovitelj Bug Future Showa 2026 je i trinaestu godinu za redom Hrvatski Telekom, a sponzori su Abysalto, Addiko banka, Aircash, Algebra Bernays Sveučilište, Apis IT, Croatia osiguranje, Fonoa, Hisense, Parra, Laqo by Croatia osiguranje, Mastercard, Solflare i Span. Auto partner BFS-a je BYD. Partneri BFS-a su Entrio i Nescafe. Medijski pokrovitelji BFS-a su RTLN1Večernji listNovi listtportal.hr, glazba.hr i Poduzetnik. Organizator je, naravno, Bug



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi