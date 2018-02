Prvo lansiranje Falcona Heavy najavljeno za sutra

SpaceX već se godinama priprema za lansiranje svoje najveće rakete Falcon Heavy koja bi, prođe li sve po planu, trebala postati najveća funkcionalna svemirska letjelica na svijetu u ovom trenutku. Nakon brojnih odgoda i konačno uspješno obavljenog statičnog testa motora, sutra (utorak, 6.2.) u 19:30 sati po hrvatskom vremenu Falcon Heavy trebao bi poletjeti s lansirne rampe 39A smještene u Svemirskom centru Kennedy u Cape Canaveralu na Floridi.

U svemirskoj su kompaniji uvjereni kako daljnjih odgoda neće biti, te da će sve biti spremno za sutrašnji spektakl. Jutros je SpaceX-u stiglo i odobrenje od zrakoplovne agencije FAA, pa je lansiranje i "legalizirano". U nastavku donosimo nekoliko detalja o tome što se sutra može očekivati.

Kao prvo, SpaceX će ovo lansiranje pratiti streamingom uživo na svojim stranicama i YouTube kanalu. Primarni vremenski "prozor" za lansiranje je u spomenutih 19:30, no moguće je da bude i manjih odgoda u ovisnosti o vremenskim prilikama ili drugim nepredviđenih okolnosti.

Jednom kada odbrojavanje započne, bit će upaljeno svih 27 Merlin motora na tri povezana potisnika poznatih iz rakete Falcon 9. Tada će započeti lansiranje rakete kakva još nije nikada lansirana, pa je moguće i da sve krene po zlu i da ona niti ne napusti lansirnu rampu i/ili tamo eksplodira, što SpaceX-u ne bi bilo prvi puta. Ako sve bude u redu, 20-ak sekundi nakon lansiranja raketa će biti dovoljno daleko od baze da se prva faza lansiranja proglasi uspješnom.

Falcon Heavy u brojkama Visina: 70 metara Širina: 12,1 metara Masa: 1.420 tona Nosivost: 63,8 tona za nižu orbitu, 26,7 tona za transfernu orbitu, te 16,8 tona za Mars Motori: 27x Merlin D1 Cijena lansiranja: 90 milijuna dolara

Nakon toga bočni potisnici prvog stupnja rakete trebali bi se odvojiti, okrenuti u zraku i vratiti se natrag te vertikalno sletjeti na dvije odvojene sletne površine nedaleko od mjesta polijetanja. Potom će biti ugašen i središnji stupanj rakete, koji će se odvojiti i vertikalno sletjeti na autonomnu platformu "Of Course I Still Love You" u Atlantskom oceanu.

Drugi stupanj rakete upalit će svoje motore nakon toga i pozicionirati se u parkirnu orbitu oko Zemlje. Tamo će krstariti određeno vrijeme, iskoristiti efekt gravitacijske praćke i ponovno upaliti svoje motore kada dođe u povoljan položaj za nastavak puta prema Marsu.

Kao "teret", to već vjerojatno svi znaju, Falcon Heavy će na svoj prvi let ponijeti automobil – Teslin Roadster prve generacije. On je već ukrcan i spreman: