Raketa koja je lansirala prvi dio nove kineske svemirske postaje nekontrolirano će pasti na Zemlju

Kineska svemirska agencija CNSA protekle je srijede iz lansirne baze Wenchang na otoku Hainanu u Zemljinu orbitu lansirala raketu Dugi marš 5B. Na njoj je kao teret poslan prvi modul buduće kineske svemirske postaje Tiangong-3, nazvan Tianhe (u prijevodu, "nebeska sloga"). Drugo je ovo lansiranje rakete Dugi marš 5B, koja za sada nema mogućnost ponovnog korištenja svojih glavnih dijelova.

Nakon što je u željenu orbitu ubacila modul svemirske postaje, kako se može vidjeti na priloženom videu, raketa je ostala u orbiti – nekontrolirana. Oko 21 tonu težak, 30 metara dug i oko 5 metara u promjeru, središnji stupanj kineske rakete sada orbitira oko našeg planeta u nestabilnoj orbiti, iz koje bi mogao svakoga dana ispasti, odnosno početi proces neplaniranog i nekontroliranog deorbitiranja.

Predviđa se da će velik dio rakete izgorjeti pri ulasku u atmosferu, ali veliki komadi svemirskog otpada lako bi mogli preživjeti taj pad i završiti na tlu ili u oceanu. Holger Krag, voditelj programa svemirske sigurnosti Europske svemirske agencije poručio je kako otprilike 20-40% mase takvih objekata preživi ulazak u atmosferu.

Neodgovorno postupanje s otpadom

Raketa se trenutačno kreće u nagnutoj orbiti, tako da joj je najsjeverniji dio putanje nešto sjevernije od Madrida, New Yorka i Pekinga (doseže 41,5° sjeverne zemljopisne širine), a na jugu putanja seže do zemljopisnih širina Novog Zelanda. Mi u Hrvatskoj smo, dakle, sigurni, a kineski Dugi marš 5B mogao bi pasti bilo gdje unutar spomenutog područja u narednim danima. Velika većina Zemljine površine prekrivena je oceanima pa su oni i najvjerojatnije mjesto udara, no pad pojedinih dijelova rakete na kopno i u naseljena područja nije isključen.

Ambiciozni plan postaje Tiangong-3

Problem je u tome što se raketa kreće nepravilno i potpuno bez kontrole pa je nemoguće predvidjeti putanju. Kinezima je običaj pustiti da se rakete raspadaju i nekontrolirano padaju na tlo, i tako će ostati sve dok ne razviju model Dugi marš 8 koji bi trebao imati mogućnost kontroliranog slijetanja prvog stupnja, po uzoru na SpaceX.