SpaceX pojasnio što je pošlo po zlu prilikom lansiranja Starshipa

Jučer smo svjedočili povijesnom spektaklu: potpuno složena najveća raketa na svijetu, SpaceX-ov Starship s potisnikom Super Heavy, visoka 120 metara, uspješno je lansirana iz svemirske baze Starbase u Teksasu. Raketa je poletjela pogonjena motorima Raptor, kojih prvi stupanj ima čak 33. Napustila je lansirnu rampu, što je uspjeh sam po sebi, da bi nakon nešto manje od 4 minute leta – eksplodirala. Sada smo doznali i neke pojedinosti tog leta i uzroke eksplozije.

Ipak nije RUD

Iako SpaceX u šali ovakve događaje naziva RUD (rapid unscheduled disassembly, odnosno brzo neplanirano rastavljanje), riječ je o klasičnoj eksploziji, uobičajenoj za raketne testne programe. Međutim, ovotjedno lansiranje završilo je ipak jednim drugim događajem – kontroliranim samouništenjem.

Kako su iz SpaceX-a pojasnili u službenom priopćenju, Starship nam je "priredio show". Nakon uspješnog prvog polijetanja s orbitalne lansirne rampe, raketa je dosegnula visinu od oko 39 kilometara iznad Meksičkog zaljeva, što je najviši let za ovaj tip rakete do sada. Ipak, tijekom tog leta došlo je do otkazivanja nekoliko njezinih motora, što je zorno prikazano na slikama lansiranja snimljenima iz donjeg rakursa.

Od 33 motora, njih najmanje 5 nije radilo, a kao rezultat toga raketa je počela gubiti visinu i nekontrolirano se okretati. Dogodilo se to u trenucima prije nego je bilo planirano odvajanje prvog stupnja, tako da je cijeli sklop došao u opasnost od pada na Zemlju.

Slijedom toga, kontrola misije raketi je, kako potisniku Super Heavy tako i samom svemirskom brodu Starship, poslala naredbu za samouništenje. Riječ je, dakle, o standardnoj i planiranoj proceduri za ovakve slučajeve kvara. "S testom poput ovoga, uspjeh dolazi od onoga što smo naučili, a danas smo naučili ogromnu količinu toga o letjelici i zemaljskim sustavima, što će nam pomoći unaprijediti ih za buduće letove Starshipa", zaključuju iz SpaceX-a.