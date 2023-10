SRUUK poslao nekim Osječanima hitnu poruku zbog požara – na njemačkom

Hrvatski Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama upotrijebljen je u praksi povodom velikog požara u Osijeku, no neki su građani prijavili da su obavijesti dobili na njemačkom jeziku

Početkom lipnja aktiviran je hrvatski Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK), koji služi za slanje poruka građanima, koji se nađu na područjima pogođenima raznim kriznim situacijama. Do sada se, osim upitno uspješnih testiranja, koristio na ograničenim područjima, i to primarno slanjem SMS-a, a ne Cell Broadcast poruka, kao što je to standard u ostatku Europe i svijeta.

Ove srijede došlo je do nove krizne situacije, koja može ugroziti zdravlje građana, pa je SRUUK aktiviran za područje grada Osijeka. U 04:50 sati, na traženje načelnika Stožera civilne zaštite grada Osijeka, iz Operativnog centra civilne zaštite Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a, za šire područje grada Osijeka poslana je poruka Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama, objavljeno je iz Civilne zaštite.

Tom se porukom mole građani da zatvore prozore i ne izlaze van bez nužne potrebe, zbog mogućeg štetnog djelovanja plinova nastalih uslijed požara plastike u Brijestu. Poruke su, prema informacijama s društvenih mreža, ponešto i kasnile, a nekima su uz SMS došle i CB obavijesti.

Achtung! Achtung!

Međutim, u tom segmentu došlo je do manjeg problema – naime, neki su građani prijavili da su poruku dobili na njemačkom jeziku. Poruka je nosila isti tekst, no svakako je zbunila one koji je nisu dobili na hrvatskom jeziku. Službenog objašnjenja iz Ravnateljstva civilne zaštite za sada nema.

Ispravna SMS poruka i prevedena CB poruka

Poruka je imala defaultni naslov "Presidential alert", što je pojam koji se, primjerice, koristi u SAD-u za hitne CB obavijesti njihovim građanima.

Objašnjenje jezičnih dilema Putem sustava SRUUK je, slijedom požara u Osijeku, telekom operaterima upućeno na slanje 102.302 poruke, od čega je 92.409 hrvatskih korisnika, a ostalo su strani korisnici. Svim stranim korisnicima poruka je poslana na engleskom jeziku, osim njemačkih i austrijskih korisnika kojima je poruka poslana na njemačkom jeziku. Također, prikaz poruke ovisi o mobilnom uređaju odnosno o njegovim postavkama jezika, a ujedno i tvorničkim postavkama (firmware) koje ovise za koje tržište je isti bio namijenjen iako je možda kupljen u Hrvatskoj. Budući da uređaj zaprimi sve poruke, prvo prikazuje onu poruku na onom jeziku kakve su postavke jezika uređaja (npr. njemačke postavke – prikaže njemačku poruku) te onda prikaže i glavnu poruku na hrvatskom jeziku, kažu iz MUP-a, a prenosi Rep.hr.

Rusija i SAD simultano testiraju sustave

Spomenimo usput i jedan kuriozitet: upravo danas, 4. listopada, svoj će "Presidential alert" sustav testirati i Sjedinjene Američke Države i Ruska Federacija. U SAD-u ovakva obavijest stiže putem CB sustava, ali i preko svih radijskih i televizijskih postaja, simultano u svim vremenskim zonama koje SAD obuhvaća. Bit će to njihov sedmi test na federalnoj razini, a za njegovo provođenje i upravljanje tim sustavom poruka zadužena je Federalna agencija za upravljanje krizama (FEMA).

U Rusiji se slična testiranja provode od 2020. godine dva puta godišnje, no tamo građani ne dobivaju poruke na mobitele. Krizno se komuniciranje provodi na stari, provjereni način – aktiviranjem javnih sirena u gradovima te prekidom programa televizijskih i radijskih postaja.