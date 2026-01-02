Svjetski rekord na 100. rođendan: Hrvatski radio ušao u Guinnessovu knjigu

Hrvatski radio obilježio je stoljeće postojanja rušenjem Guinnessovog rekorda u kategoriji najviše voditelja u radijskom maratonu, okupivši cijeli sustav HRT-ovih postaja u povijesnom emitiranju

Sandro Vrbanus petak, 2. siječnja 2026. u 11:27
📷 HR/HRT
HR/HRT

Hrvatski radio upisao se u povijest srušivši Guinnessov svjetski rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu (Guinness World Records kategorija: "Most hosts in radio talk show relay"). Ovaj značajan uspjeh ostvaren je u sklopu proslave 100. rođendana radija, a službena potvrda rekorda stigla je nakon višednevnog programa emitiranog uživo iz studija Drugog programa Hrvatskoga radija.

U ovom ambicioznom projektu sudjelovalo je više od 100 radijskih voditelja koji su se u eteru izmjenjivali svakih 15 minuta. Cijeli proces odvijao se bez prekida, čime su zadovoljeni strogi uvjeti postavljeni od strane organizacije Guinness World Records. Tijekom izazova, službena sutkinja kontinuirano je nadzirala ispunjavanje svih propisanih kriterija prije nego što je rekord i službeno potvrđen.

Proslava rođendana

Posebnost ovog događaja očituje se i u tome što su po prvi put u jedinstvenom programu sudjelovali djelatnici svih 12 postaja Hrvatskoga radija. Radijski maraton pod nazivom "100 glasova u 100 sati za 100 godina" započeo je 31. prosinca 2025. u 6 sati ujutro. Iako je rekord srušen, program se nastavlja sve do 4. siječnja 2026. godine, simbolično označavajući ulazak u jubilarnu godinu.

📷 HR/HRT
HR/HRT

Emisija se realizira iz novootvorenog, tehnološki najmodernijeg studija i režije Drugog programa. Osim putem standardnih radijskih frekvencija, projekt je dostupan širem gledateljstvu putem videoprijenosa na platformi HRTi te službenom YouTube kanalu HRT-a. Uz digitalnu prisutnost, naglasak je stavljen i na stalnu interakciju sa slušateljima putem društvenih mreža, kažu iz HRT-a.

Ovaj radijski maraton samo je početak opsežnog obilježavanja stote obljetnice Hrvatskog radija. Postignuti svjetski rekord služi kao uvod u bogat programski sadržaj koji će se nastaviti tijekom cijele 2026. godine. Projekt je već sada povezao tradiciju dugu jedno stoljeće s modernim tehnološkim rješenjima i multimedijskim pristupom emitiranju.



