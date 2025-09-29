U Zagrebu održan Maker Expo 2025, pokrenut Western Balkans Design Sprint

Više od dvadeset institucija i udruga predstavilo je svoje STEM projekte, radionice i tehnologije, a ujedno je pokrenut i regionalni edukacijski projekt koji će okupiti osoblje škola iz šest zemalja regije

Protekloga petka u Pučkom otvoreno učilište Zagreb održana je izložba Maker Expo 2025, u organizaciji udruge FabLab. Tijekom cijelog dana posjetitelji, većinom školarci koji su tamo došli organizirano, imali su priliku sudjelovati u radionicama kriptografije, vidjeti nova postignuća digitalne tehnologije, robotike, umjetne inteligencije, te se okušati u raznim makerskim aktivnostima.

Uz organizatore, razne je aktivnosti i izloške tamo pokazalo ukupno 25 organizacija, udruga i obrazovnih ustanova. Događaj je bio prilika za djecu da istraže svijet znanosti, tehnologije i umjetnosti kroz interaktivne radionice.

"Posebno nas veseli što smo uspjeli okupiti STEM zajednicu i stvoriti prostor za učenje i zabavu. Na ovom događaju imali smo priliku ugostiti sudionike iz SAD-a, Albanije, Kosova, BiH, Srbije i Sjeverne Makedonije koji su predstavljali Western Balkan Design Sprint, čime je Maker Expo događaj dobio snažan međunarodni karakter. Maker Expo 2025 je bio pravi primjer kako zajednički rad može donijeti inspiraciju i kreativnost u našu STEM zajednicu", poručili su organizatori.

Western Balkans Design Sprint

U sklopu Maker Expa službeno je lansiran i projekt Western Balkans Design Sprint. Prvi događaj bila je trodnevna radionica koja okuplja nastavnike, profesore i ravnatelje škola iz šest zemalja regije – Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Projekt, koji će trajati godinu dana, fokusiran je na razvoj vještina edukatora u području praktičnog učenja, tehnologije i rješavanja problema, s posebnim naglaskom na uključivanje mladih žena u STEM područja. Cilj je potaknuti nastavnike da svoje učenike aktivnije uključuju u učenje kroz izradu projekata, kodiranje i rješavanje stvarnih problema iz zajednice.

Nakon početne radionice u Zagrebu, sudionici će nastaviti suradnju putem online sastanaka, kroz koje će dodatno usavršavati znanja i pripremati konkretne školske i lokalne projekte. Organizatori žele da učenici ne ostanu samo na teorijskim vježbama, nego da razvijaju i testiraju stvarna rješenja koja odgovaraju potrebama njihovih zajednica. Plan je da se sljedećeg proljeća u regiji održi završni događaj, na kojem bi sudionici predstavili rezultate i iskustva iz projekta. Western Balkans Design Sprint tako želi povezati obrazovne stručnjake i nove generacije učenika u praktičnom stvaranju, inovacijama i timskom radu.