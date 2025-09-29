U Zagrebu održan Maker Expo 2025, pokrenut Western Balkans Design Sprint

Više od dvadeset institucija i udruga predstavilo je svoje STEM projekte, radionice i tehnologije, a ujedno je pokrenut i regionalni edukacijski projekt koji će okupiti osoblje škola iz šest zemalja regije

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 29. rujna 2025. u 13:05

Protekloga petka u Pučkom otvoreno učilište Zagreb održana je izložba Maker Expo 2025, u organizaciji udruge FabLab. Tijekom cijelog dana posjetitelji, većinom školarci koji su tamo došli organizirano, imali su priliku sudjelovati u radionicama kriptografije, vidjeti nova postignuća digitalne tehnologije, robotike, umjetne inteligencije, te se okušati u raznim makerskim aktivnostima.

Uz organizatore, razne je aktivnosti i izloške tamo pokazalo ukupno 25 organizacija, udruga i obrazovnih ustanova. Događaj je bio prilika za djecu da istraže svijet znanosti, tehnologije i umjetnosti kroz interaktivne radionice.

"Posebno nas veseli što smo uspjeli okupiti STEM zajednicu i stvoriti prostor za učenje i zabavu. Na ovom događaju imali smo priliku ugostiti sudionike iz SAD-a, Albanije, Kosova, BiH, Srbije i Sjeverne Makedonije koji su predstavljali Western Balkan Design Sprint, čime je Maker Expo događaj dobio snažan međunarodni karakter. Maker Expo 2025 je bio pravi primjer kako zajednički rad može donijeti inspiraciju i kreativnost u našu STEM zajednicu", poručili su organizatori.

Western Balkans Design Sprint

U sklopu Maker Expa službeno je lansiran i projekt Western Balkans Design Sprint. Prvi događaj bila je trodnevna radionica koja okuplja nastavnike, profesore i ravnatelje škola iz šest zemalja regije – Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Projekt, koji će trajati godinu dana, fokusiran je na razvoj vještina edukatora u području praktičnog učenja, tehnologije i rješavanja problema, s posebnim naglaskom na uključivanje mladih žena u STEM područja. Cilj je potaknuti nastavnike da svoje učenike aktivnije uključuju u učenje kroz izradu projekata, kodiranje i rješavanje stvarnih problema iz zajednice.

Nakon početne radionice u Zagrebu, sudionici će nastaviti suradnju putem online sastanaka, kroz koje će dodatno usavršavati znanja i pripremati konkretne školske i lokalne projekte. Organizatori žele da učenici ne ostanu samo na teorijskim vježbama, nego da razvijaju i testiraju stvarna rješenja koja odgovaraju potrebama njihovih zajednica. Plan je da se sljedećeg proljeća u regiji održi završni događaj, na kojem bi sudionici predstavili rezultate i iskustva iz projekta. Western Balkans Design Sprint tako želi povezati obrazovne stručnjake i nove generacije učenika u praktičnom stvaranju, inovacijama i timskom radu.



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi