Maker Expo ovoga petka u Zagrebu

U petak u Pučkom otvorenom učilištu posjetitelji imaju prilike vidjeti brojne STEM izloške i susresti se s izlagačima iz cijele Hrvatske i regije, sve u sklopu novog izdanja događaja Maker Expo

Udruga FabLab od 2019. godine organizira događanja pod nazivom Maker Faire, pod licencom organizacije Make iz SAD-a. Tijekom proteklih pet godina, unatoč izazovima poput pandemije, uspješno je održala niz "maker" i sličnih događanja iz STEM područja. Od 2024. godine pokrenuli su i Maker Expo – nešto manja događanja otvorena svim zainteresiranim gradovima i općinama, s ciljem približavanja STEM-a pojedincima i lokalnim zajednicama.

26. rujna od 10 do 15h

Među njima ističe se projekt Maker Expo, čije će se novo izdanje održati u sklopu projekta "STEMerica ide dalje", koje FabLab organizira u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem u Zagrebu. Događaj je najavljen za petak, 26. rujna 2025., u vremenu od 10 do 15 sati. Svi zainteresirani u tom vremenu mogu besplatno doći u Pučko otvoreno učilište (Ulica grada Vukovara 68) i pogledati izložbu najnovijih kreativnih uradaka.

Sudionici izložbe dolaze iz različitih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva. Posjetitelji će imati priliku razgovarati s predstavnicima s Kosova, iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država.