Lego Game Boy "oživio" uz originalnu elektroniku iz Nintendove konzole

Ono što Lego nije ugradio u svoj novi set kockica, dodala je spretna elektroničarka i svojim projektom izazvala velik interes ljubitelja retro tehnologije, konzola i "legića"

Sandro Vrbanus petak, 3. listopada 2025. u 20:53
📷 Natalie the Nerd
Natalie the Nerd

Kad je ovoga ljeta Lego predstavio svoj novi kolekcionarski set u obliku legendarnog Game Boya, baza korisnika koji obožavaju ručne konzole, Lego kockice i općenito retro tehnologiju bila je oduševljena. No, u tom se oduševljenju krila i jedna kritika – za samo nekoliko dolara više Lego je mogao, smatrali su, ugraditi u svoj Game Boy nešto elektronike pa omogućiti igranje ili barem simulaciju toga na ekranu. Kako to obično biva, ono što ne napravi proizvođač, vrlo brzo napravi netko od entuzijasta, pa je tako bilo i u ovom slučaju.

Igranje kao na originalu

Makerica poznata kao Natalie the Nerd, koja se i inače bavi elektroničkim preradama i njihovom prodajom, uzela je Lego Game Boy set i u njega ugradila – elektroniku potrebnu za igranje, baš kao na Nintendovoj originalnoj konzoli. Da bi stvar bila impresivnija, u Lego set nisu ugrađeni, primjerice, mali Raspberry Pi ili Arduino sklop, ekran s AliExpressa i emulator Game Boya.

Ova spretna entuzijastica u njega je ugradila originalnu elektroniku iz Game Boya (procesor iz modela Game Boy Pocket), prave čipove i utor za kasete s igrama, samo što je sve to postavljeno na posebno izrađenu tiskanu pločicu. Ona je pak oblikovana tako da bi mogla biti ugurana unutar Legove kreacije, uz nekoliko uklonjenih kockica, da bi se na kraju na ovom Lego setu moglo zaista i igrati kao na pravoj konzoli.

&#128247; Natalie the Nerd

Natalie je iskoristila čak i Legove originalne tipke, koje će montirati na modificirane Lego kockice. U svoj Game Boy je ugradila i USB-C utor kojim će se uređaj napajati, a kaže da je trenutačno u fazi finalnog dorađivanja proizvoda te da će uskoro objaviti i konačni rezultat cijelog tog "uradi sam" projekta. No, već sada sve to izgleda prilično impresivno. Detalji projekta dostupni su na njezinom blogu, a mi s nestrpljenjem očekujemo vidjeti i kako će sve izgledati nakon što bude dovršena "transplantacija" elektronike i jednom kad stvar u potpunosti profunkcionira.



