Youtuberu dojadili dosadni modeli, pa je izradio svoj klizni mobitel s tipkovnicom

Potaknut željom za inovativnijim uređajem, jedan je kreator proveo kompleksan projekt preinake preklopnog Galaxy Z Flipa, spajajući ga s tipkovnicom Blackberryja u jedinstven mobitel

Sandro Vrbanus utorak, 2. rujna 2025. u 21:15

Svijetom danas dominiraju pametni telefoni manje-više unificiranog dizajna i kao takvi većinom su "dosadni" i monotoni. Jedan je tehnološki entuzijast stoga odlučio kreirati nešto potpuno drugačije. On je youtuber Marcin Plaza, a njegov projekt transformacije rabljenog Samsung Galaxy Z Flipa u potpuno funkcionalan uređaj s kliznom fizičkom tipkovnicom privukao je pažnju zbog svoje složenosti, ali i neupitn einovativnosti.

Motiviran željom za "zanimljivijim" telefonom, autor je kao osnovu iskoristio povoljno kupljeni, blago oštećeni Z Flip. Prva ideja uključivala je uklanjanje originalnog preklopnog mehanizma i integraciju kliznog sustava s tipkovnicom, ali i pretvaranje malenog vanjskog zaslona telefona u primarni ekran. Koristeći vanjski monitor i miš, Plaza je uspio instalirati specijalizirane aplikacije koje su mu omogućile pokretanje punih verzija aplikacija na tom zaslonu, što se pokazalo ključnim za daljnji razvoj.

Mnogo iteracija u dizajnu

Nakon detaljnog rastavljanja uređaja i uklanjanja svih nepotrebnih komponenti, kako bi se pojednostavio unutarnji hardver, uslijedila je faza dizajna. Pomoću 3D pisača izradio je potpuno novo kućište za telefon, a kroz nekoliko iteracija usavršio je mehanizam s četiri poluge koji omogućuje glatko klizanje tipkovnice. Za tipkovnicu je odabran modul s uređaja BlackBerry Q10, ponajviše zbog dostupnosti online resursa koji su olakšali njezino spajanje s ostatkom hardvera.

Povezivanje tipkovnice s telefonom zahtijevalo je ipak izradu prilagođene fleksibilne tiskane pločice i korištenje Arduino kontrolera, koji je emulirao funkciju USB tipkovnice. Cijeli proces detaljno je dokumentiran u videu, pa će i tehnološkim entuzijastima vjerojatno biti zanimljivo pogledati kako je došlo od ideje do konačne realizacije.

Rezultat je funkcionalan mobitel

Nakon prevladavanja brojnih prepreka, projekt je uspješno završen. Finalni proizvod je jedinstveni pametni telefon s funkcionalnom fizičkom tipkovnicom i jedinstvenim kliznim mehanizmom. Na njemu je u konačnici moguće pokretati aplikacije, ali i bez problema igrati igre poput Minecrafta.

Autor je na kraju izrazio zadovoljstvo finalnim rezultatom, ističući njegovu estetiku i taktilni osjećaj tipki te privlačnost kliznog mehanizma. Poruka za kraj mu je potaknuti i druge da se upuste u vlastite kreativne pothvate, naglašavajući kako za početak nije presudno prethodno iskustvo, već ideja i volja za njezinom realizacijom.



Kupi