Uživo: Jeff Bezos oko 15h raketom leti do ruba svemira

U samo devet dana osnivač Amazona postat će drugi milijarder koji je u svemir, tj. do njegovog zamišljenog ruba, otišao svojom letjelicom. Uz njega idu i najstariji, te najmlađi član posade ikada

Prođe li sve prema planu, danas bi se trebao dogoditi prvi povijesni let rakete New Shepard s ljudskom posadom. Ovu višestruko iskoristivu suborbitalnu raketu do visine od oko 100 kilometara lansirat će kompanija Blue Origin, a posada će biti vrlo zanimljivog sastava.

Kako vjerojatno već znate, prvi putnici bit će sam osnivač kompanije i trenutačno najbogatiji čovjek svijeta Jeff Bezos, njegov brat Mark Bezos, pionirka američkog svemirskog programa Wally Funk te nizozemski tinejdžer Oliver Daemen, sin bogatog investicijskog bankara. Ovaj će let tako ući u povijest, ne samo kao prvi putnički let New Sheparda, već i po tome što će biti prva civilna svemirska misija bez treniranog pilota ili astronauta, ali i po tome što će njome astronautima postati najstarija (82-godišnja Funk) te najmlađa (18-godišnji Daemen) osoba ikada.

Novopečeni astronauti proteklih su dana prošli ubrzani tečaj sigurnosti i svih drugih potrebnih procedura. Lansiranje će biti obavljeno iz baze Blue Origina u Zapadnom Teksasu oko 15 sati po našem vremenu. Prijenos možete pratiti putem priloženog live streama, a program počinje u 13:30 sati.

Razlike od Bransonovog leta

Budući da je prije samo devet dana sličan pothvat odradio Richard Branson, usporedimo glavne karakteristike njihovih svemirskih izleta.

Richard Branson Jeff Bezos Prijevoznik Virgin Galactic Blue Origin Letjelica SpaceShipTwo, VSS Unity New Shepard Tip letjelice Zrakoplov/raketoplan Suborbitalna raketa Polijetanje Horizontalno Vertikalno Slijetanje Poput zrakoplova Pomoću padobrana Dosegnuta visina cca 80 km cca 100 km (Kármánova linija) Trajanje leta Oko 90 minuta 11 minuta Trajanje bestežinskog stanja Do 6 minuta Oko 2 minute Broj putnika Do 4 Do 6 Broj pilota 2 0 Cijena karte 250.000 USD 250.000 USD

Putanja Virginove letjelice