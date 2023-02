Zabilježeno novo curenje "antifriza" s Međunarodne svemirske postaje

Još jedan je ruski modul, trenutačno priključen na ISS, u svemir ispustio dio svoje rashladne tekućine. Drugi je to slučaj u nekoliko mjeseci, a da pritom niti posljedice prvoga još nisu sanirane

Krajem prošle je godine iz ruske kapsule Sojuz MS-22, na Međunarodnoj svemirskoj postaji, iscurila rashladna tekućina, i to najvjerojatnije zbog udara mikrometeorida. To je, pak, dovelo do situacije u kojoj se trojica članova posade nemaju kako, na siguran način, vratiti na Zemlju, pa će Roscosmos morati po njih poslati novu kapsulu. Prazna putnička kapsula Sojuz MS-23 trebala bi biti lansirana ovog mjeseca, nakon čega će se oštećeni MS-22 moći vratiti na Zemlju bez posade, a MS-23 poslužit će za povratak dvojice ruskih i jednog američkog astronauta.

Istraga je u tijeku

No, ovih je dana rusku teretnu kapsulu Progress 82 zadesila slična sudbina. Ona je trenutačno priključena na ruski modul Zvezda, a prilikom njezinog pristajanja i priključivanja nije bilo problema, kaže NASA. Unatoč tomu, ruska kontrola misije iz okolice Moskve zabilježila je pad tlaka u zatvorenom rashladnom sustavu modula.

Na ISS je protekle subote priključen novi sličan modul, Progress 83, a otprilike u to vrijeme primijećen je i problem s njegovim prethodnikom

Progress 82 stigao je na ISS u listopadu prošle godine. Prema sadašnjem planu, bit će otkačen s ISS-a 17. veljače. Napunjen otpadom s postaje, bit će odbačen u Tihi ocean, pa curenje "antifriza" ne predstavlja nikakvu prijetnju za njegov posljednji let.

NASA i Roscosmos istražuju uzroke curenja rashladne tekućine. Okna između problematične kapsule i ostatka ISS-a otvorena su, a temperature i tlakovi u postaji su na normalnim razinama. Situacija ne predstavlja nikakvu opasnost za posadu, no istraga se nastavlja uz dodatni oprez.