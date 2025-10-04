Završila konferencija Blend: Film & Games 2025

Konferencija Blend: Film & Games 2025 pokazala je da Zagreb ima potencijal postati regionalno središte filmske i gaming industrije, povezujući kreativnost, tehnologiju i obrazovanje

Zagreb je 3. i 4. listopada bio domaćin prvog dvodnevnog izdanja konferencije Blend: Film & Games 2025, održane na Sveučilištu Algebra Bernays, koja je okupila više od 600 sudionika iz Hrvatske i svijeta. Cilj konferencije bio je povezati filmku i gaming industriju kroz niz panela, radionica i predavanja vodećih domaćih i inozemnih stručnjaka.

Tijekom dva dana održano je više od 20 predavanja i panela, među kojima su se istaknula keynote izlaganja Thierryja Van Gyseghema, redatelja animacije igre Baldur’s Gate 3, Martinsa Upitisa, dobitnika Oscara za animirani film Flow, te marketinškog stručnjaka Fernanda Machada, bivšeg CMO-a Activision Blizzarda i Burger Kinga.

Fernando Machad Foto: Tomislav Jeffrey Jemrić

Prvog dana govorilo se o koprodukcijama, transmediji i ulozi producenata, uz sudjelovanje brojnih istaknutih imena domaće i strane scene. Posebnu pažnju izazvao je panel o filmu Fiume o Morte!, najgledanijem hrvatskom dokumentarcu u posljednjih 30 godina.

Drugog dana fokus je bio na umjetnoj inteligenciji i budućnosti audiovizualne industrije, uz predavanja o virtualnoj produkciji, održivosti i uspjehu domaće tinejdžerske serije SRAM. Održane su i radionice o animaciji, game developmentu i kreativnom marketingu, a uz stručni program, posjetitelji su uživali u studentskim projekcijama, interaktivnim zonama i izložbama.

Snimke svih predavanja uskoro će biti dostupne na službenoj stranici konferencije, a djelić atmosfere donosimo kroz galeriju fotografija u nastavku.