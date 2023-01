Always Home Cam sigurnosna kamera još neko vrijeme neće letjeti u vašem domu

Ovaj je dron s kamerom dizajniran za snimanje samo dok je u zraku i ne može se kontrolirati ručno. Umjesto toga prati unaprijed postavljenu putanju unutar kuće, a namijenjen je isključivo za zatvorene prostore. Postavljenu putanju može obići i na zahtjev kada ga npr. aktivira zvuk alarma.

Jednom kada je Always Home Cam u letu omogućeno je pauziranje, nastavak, rotiranje ili prekid leta. Osim vraćanja drona na stanicu za punjenje ne postoji opcija promjene putanje.

Always Home Cam može pohraniti do 50 različitih putanja leta, a pojedinačna putanja može trajati do 5 minuta. Putanja mora biti na jednom katu kuće tj. dron ne može pokriti više katova te bi za višekatnice svaki kat trebao imati po jedan dron.

Dron je u letu glasan "otprilike kao usisivač ili blender", objavljeno je u detaljima uređaja, te je kao takav namijenjen uglavnom za korištenje kada nitko nije kod kuće. Zujanje drona bi trebalo upozoriti sve u blizini da je kamera u pokretu.

The Verge je objavio demo korištenja Always Home Cama. Detalje možete vidjeti u videu.