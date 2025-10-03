Amazon privremeno prizemljio dostavne dronove nakon dva sudara s dizalicom

Nakon što su se dva njihova dostavna drona srušila u Arizoni, Amazon je obustavio zračne isporuke na dva dana. Tvrtka tvrdi da nije bilo greške u tehnologiji te najavljuje nastavak letova uz pojačane provjere

Sandro Vrbanus petak, 3. listopada 2025. u 17:33

Dostava dronovima tvrtke Amazon ovog je tjedna bila obustavljena na dva dana, kao posljedica incidenta u kojem su dvije letjelice njihove dostavne usluge Prime Air udarila u dizalicu u Arizoni. Sudari su rezultirali padom dronova na tlo i požarom, odnosno kako to u Amazonu opisuju, "značajnom štetom". Do nesreće je došlo u srijedu oko 10 sati ujutro po lokalnom vremenu u mjestu Tolleson, u blizini Phoenixa, kada su se dva drona modela MK30 srušila uslijed udara u krak dizalice, potvrdila je Savezna agencija za zrakoplovstvo (FAA). U incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba.

"Tehnologija nije zakazala"

Snimke iz helikoptera lokalnih TV postaja prikazale su ostatke dronova, teških više od 36 kilograma, razasute po tlu. Amazon je nakon dvodnevne obustave dostave izjavio da će u petak ponovno pokrenuti uslugu u Tollesonu te da će nastaviti surađivati s nadležnim agencijama u istrazi. Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) i FAA provode službenu istragu o uzrocima nesreće.

"Završili smo vlastitu internu istragu ovog incidenta i uvjereni smo da nije bilo problema s dronovima ili njihovom tehnologijom", izjavio je za CNN glasnogovornik Amazona. "Unatoč tome, uveli smo dodatne procese poput poboljšanih vizualnih pregleda krajolika kako bismo bolje pratili pokretne prepreke kao što su dizalice", dodao je.

Nije prvi incident

Amazonova usluga dostave dronovima, poznata kao Prime Air, aktivna je od 2022. godine. Centar za dostavu dronovima u Tollesonu otvoren je u travnju ove godine, omogućujući stanovnicima u okolici da narudžbe paketa mase do 2,2 kilograma prime na svoju adresu unutar sat vremena. U nezgodama su sudjelovali najnapredniji dronovi koje Amazon trenutačno posjeduje, model MK30, predstavljen krajem prošle godine.

Amazon Prime Air dron MK30
Amazon Prime Air dron MK30

Taj tip letjelice ima odobrenje FAA za letove izvan vidokruga operatera te koristi sofisticirani ugrađeni sustav za otkrivanje i izbjegavanje prepreka kako bi se spriječili sudari. Unatoč naprednoj tehnologiji, ovo im nije prvi slučaj pada – početkom godine u sklopu testiranja također je došlo do manjeg incidenta, zbog kojeg je bio nakratko zaustavljen projekt njihovog razvoja. Tada se ispostavilo da su uzrok pada bili teški meteorološki uvjeti.

Nastavak zračne dostave u Arizoni, uz nove mjere opreza, bit će pod budnim okom regulatora i javnosti, dok se čeka ishod službene istrage koja bi trebala pružiti više detalja o okolnostima koje su dovele do ovog najnovijeg sudara.



