Hrvatska kompanija tvrdi da su dronovi u Budvi namjerno oboreni vojnim ometačima

Nakon neuspjelog novogodišnjeg spektakla u Budvi, tvrtka Mirnovec pirotehnika priopćila je kako je njihova oprema namjerno oborena visokotehnološkim rješenjem kakvo koriste vojska i policija

Nekoliko dana nakon što se show s dronovima u Budvi pretvorio u debakl i postao viralan na društvenim mrežama, doznalo se i ponešto detalja. Tako, primjerice, crnogorski portal Vijesti.me piše da je za za novogodišnji spektakl s dronovima bila angažirana hrvatska tvrtka Mirnovec pirotehnika, koja se potom oglasila službenim priopćenjem.

Povodom incidenta u kojem je uništen velik broj njihovih bespilotnih letjelica, kažu da je cijeli proces bio prilično problematičan. Prema navodima tvrtke, problemi su započeli već pri samom ulasku u Crnu Goru 28. prosinca, unatoč posjedovanju uredne dokumentacije. Carinska procedura trajala je dva i pol dana, tijekom kojih su upućivani na različite granične i carinske ispostave, od Kotora do Bara, što je uvelike otežalo logističku pripremu projekta.

Unatoč administrativnim preprekama, tim je 31. prosinca uspio postaviti opremu na dogovorenu lokaciju kod marine u Budvi. Iz tvrtke ističu kako su tijekom dana doživjeli manje provokacije zaposlenika Lučke uprave, no testiranja su uspješno završena te je sve bilo spremno za polijetanje prije mraka. Planirani program s ukupno 600 dronova trebao je biti prvi takav spektakl na tim prostorima.

Tehnološka sabotaža

Incident se, kažu, dogodio u trenutku uzlijetanja, kada su dronovi dosegli visinu od približno 15 metara. Prema analizi američkih inženjera iz tvrtke Verge Aero, čiji je Mirnovec zastupnik, letjelice su ušle u zonu ometanja frekvencije putem tzv. "jammera". Uslijed prekida signala, dronovi su se počeli automatski vraćati na polaznu točku, što je dovelo do sudaranja s letjelicama koje su još bile u fazi polijetanja. Rezultat je pad i oštećenje više od 200 dronova, zbog čega je show odmah prekinut.

Stručnjaci su zaključili kako je ometanje izvršeno profesionalnim uređajima koji su inače dostupni isključivo specijalnim državnim službama, vojnim jedinicama ili zračnim lukama. Budući da se takva oprema smatra oružjem i teško je dostupna civilima, iz Mirnovca vjeruju da je riječ o planskom i namjernom činu. Tvrtka se proglasila kolateralnom žrtvom nepoznatih interesa, ističući da su pretrpjeli ozbiljnu materijalnu štetu.

Tvrtka ističe da se ovakav incident nikada nije dogodio u njihovoj 35-godišnjoj povijesti, tijekom koje su realizirali tisuće projekata. Kao jedna od vodećih europskih tvrtki za dron show programe s više od 100 uspješnih izvedbi, izrazili su duboko žaljenje zbog razočaranja brojne publike koja se okupila u Budvi.