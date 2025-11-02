Inženjer konstruirao i uspješno testirao dron u potpunosti sa solarnim napajanjem

Inovator i youtuber Luke Maximo Bell projektirao je i izradio letjelicu koja koristi isključivo solarnu energiju, bez baterije ili kondenzatora, čime se otvara put do neograničenog trajanja leta

Uspješno je izveden let hobističkog drona, koji se napaja isključivo solarnom energijom. Za to je zaslužan inženjer i youtuber Luke Maximo Bell sa svojim projektom letjelice koja za let ne koristi bateriju, pa čak ni kondenzatore, već se u potpunosti oslanja na energiju prikupljenu ugrađenim fotonaponskim pločama. Ovaj uspjeh rezultat je višemjesečnog planiranja, dizajniranja i testiranja, a dokumentiran je u njegovom videu na YouTubeu.

Projekt u dvije faze

Projekt je bio podijeljen u dvije ključne faze: izgradnju samog drona i razvoj pogonskog sustava. Prvi korak bio je osigurati da je osnovna letjelica iznimno učinkovita. Korištenjem laganih motora i velikih 18-inčnih propelera od ugljičnih vlakana, postignuta je iznimna energetska efikasnost. Testiranja s baterijom pokazala su da dron proizvodi oko 17 grama potiska po vatu, što je otprilike 24 puta učinkovitije od standardnih dronova visokih performansi.

Drugi dio projekta uključivao je integraciju solarnog sustava. Bell je odabrao iznimno lagane, ali i vrlo krhke solarne panele, koji su se pokazali toliko osjetljivima da su pucali i pri najmanjem neopreznom rukovanju. Unatoč poteškoćama, sastavljen je sklop od 27 panela, postavljenih na laganu potpornu strukturu od ugljičnih cijevi i 3D ispisanih dijelova. Mjerenja su potvrdila da fotonaponski sustav može kontinuirano generirati 97 W, što bi trebalo biti dovoljno za let ovog kvadkoptera.

Put prema Guinnessovom rekordu

Završni test proveden je, ključno, po mirnom vremenu, a dron je uspješno poletio i stabilno letio, napajan isključivo sunčevom svjetlošću. Autor projekta istaknuo je fascinantnu spoznaju da letjelica, teoretski, može ostati u zraku neograničeno, sve dok ima sunca. U nastavku projekta Bell planira na nju dodati još solarnih panela, integrirati GPS i softver za autonomni let. Konačni mu je cilj pokušati oboriti Guinnessov svjetski rekord za najduži let drona.