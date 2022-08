"Leteći Francuz" Franky Zapata predstavio novu osobnu letjelicu

Franky Zapata francuski je inovator koji već godinama radi na jetpackovima pogonjenima mlaznim motorima. Jednim takvim jetpackom, letećim "Flyboardom", prije tri godine uspio je preletjeti i La Manche, privukavši tako pozornost javnosti. Njegova kompanija nastavila je s razvojem osobnih letjelica, pa sada predstavljaju novi proizvod, osobni leteći dron JetRacer.

Akrobatski dron

U osnovi je riječ o VTOL letjelici za jednu osobu, no za razliku od jetpacka, u ovu se letjelicu može sjesti, a njome se upravlja uz pomoć dviju palica (joysticka). Za pogon su ponovno zaduženi maleni mlazni motori na kerozin, kojih je na JetRacer postavljeno čak deset. Zahvaljujući tomu, letjelica je vrlo agilna i brza, u stanju je izvoditi razne manevre i akrobacije, no nauštrb dosega.

U relativno kratkom vremenu u kojem može biti u zraku (točan podatak nije objavljen) JetRacer bi se trebao moći kretati brzinom i do 250 km/h, postizati visine do 3.000 metara te nositi terete do 200 kilograma. Zbog toga kažu da može biti iskorišten u razne civilne ili vojne svrhe, primjerice za traganje, transport, izviđanje, brzi prijevoz do brodova, ali i za zračne akrobacije, utrke ili čistu zabavu.

Trenutačno Zapatina tvrtka ima prototip JetRacera i poziva sve zainteresirane da se prijave za njegovo testiranje. Među prijavljenima će odabrati 25 kandidata koji će imati priliku prvi u svijetu poletjeti ovom neobičnom spravom.