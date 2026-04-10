AI avatari stigli na YouTube Shorts

Nova značajka na YouTubeu omogućuje vam stvaranje fotorealističnog AI avatara koji izgleda i zvuči poput vas. Saznajte kako funkcionira, koja su pravila i kakav utjecaj ima na budućnost sadržaja

YouTube je počeo uvoditi novu značajku koja korisnicima omogućuje stvaranje AI avatara prema vlastitom liku za korištenje u Shorts videozapisima. Najavljena ranije ove godine, funkcija je zamišljena kao alat koji kreatorima daje veću kontrolu nad njihovim digitalnim identitetom, dopuštajući im da se na siguran i zaštićen način pojave u sadržaju bez potrebe za snimanjem.

Kako stvoriti i koristiti vlastitog avatara

Proces je prilično jednostavan i odvija se unutar glavne YouTube aplikacije ili aplikacije YouTube Create. Nakon ulaska u takozvani "AI Playground", od korisnika se traži da snimi "živi selfie" koji bilježi i glas dok čita nekoliko zadanih rečenica. Platforma preporučuje držanje mobitela u razini očiju, s licem u središtu kadra, uz dobro osvjetljenje i u tihom okruženju. Nakon što sustav obradi podatke, generira se fotorealistični virtualni "vi" kojeg možete pregledati i prihvatiti ili ponoviti postupak ako niste zadovoljni. Važno je napomenuti da avatara može stvoriti samo vlasnik računa i to pod uvjetom da je stariji od 18 godina.

Jednom kada imate avatara s kojim ste zadovoljni, korištenje je intuitivno. Jednostavno upišete tekstualnu uputu, a umjetna inteligencija će generirati videozapis u trajanju do osam sekundi. Također, kao što izvještava Engadget, moguće je dodati avatara u postojeće Shorts videozapise putem opcije "Remix", a zatim odabirom "Reimagine". Korisnici mogu u bilo kojem trenutku izbrisati avatara ili pojedine videozapise stvorene njime, no brisanje videa ne uklanja samog avatara s računa. Zbog sigurnosti, YouTube će automatski izbrisati svakog avatara koji se ne koristi za stvaranje novog sadržaja duže od tri godine.

Sigurnost i transparentnost u prvom planu

U vrijeme kada raste zabrinutost zbog zlouporabe "deepfake" tehnologije i širenja dezinformacija, YouTubeov pristup čini se kao pokušaj da se AI alati uvedu na odgovoran način. Svaki videozapis generiran pomoću avatara bit će jasno označen kao AI sadržaj. To uključuje vidljive vodene žigove i digitalne oznake poput SynthID i C2PA, koje služe kao digitalni potpis autentičnosti. Platforma naglašava da samo vlasnik računa može koristiti vlastitog avatara, čime se sprječava neovlašteno korištenje tuđeg digitalnog lika. Google je također izjavio da se podaci prikupljeni za izradu avatara koriste isključivo u tu svrhu.

Uvođenje AI avatara najnoviji je u nizu alata koje YouTube implementira kako bi ostao konkurentan u dinamičnom svijetu kratkih videoformata. S obzirom na to da Shorts bilježi više od dvije milijarde aktivnih mjesečnih korisnika, ova značajka otvara nove kreativne mogućnosti, ali i postavlja pitanja o budućnosti influencera i autentičnosti na internetu.