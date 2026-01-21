YouTuberi će moći izrađivati Shortse s vlastitim AI likovima

YouTube proširuje svoj paket AI alata pa će tako kreatori već ove godine moći kreirati Shortse s vlastitim AI likovima

YouTube tijekom ove godine planira omogućiti kreatorima izradu Shortsa s vlastitim AI likovima, potvrdio je to izvršni direktor Neal Mohan.

Dodatni detalji o ovoj mogućnosti nisu objavljeni, ali je jasno da će ti likovi predstavljati proširenje YouTubeove strategije koja se fokusira na AI alate. YouTube inače već nudi alate poput AI chatbota za analitiku kanala, automatskog sinkroniziranja pomoću AI-a i mogućnosti generiranja videoisječaka za Shortse.

Tijekom ove godine kreatorima će, među ostalom, biti dostupna i mogućnost izrade igara putem tekstualnih upita, kao i alati za eksperimentiranje s glazbom. No, Mohan je svjestan da će sve to povećati niskokvalitetni AI sadržaj na YouTubeu, stoga napominje da aktivno nadograđuju sustave za borbu protiv spama, clickbaita i repetitivnog sadržaja.

Osim ovih AI novosti, YouTube najavljuje i dodatne promjene za Shortse, u čiji će se feed tijekom godine izravno integrirati i objave sa slikama, slično kao što to nudi Instagram na Reelsima i TikTok.