YouTuberi će moći izrađivati Shortse s vlastitim AI likovima

YouTube proširuje svoj paket AI alata pa će tako kreatori već ove godine moći kreirati Shortse s vlastitim AI likovima

Matej Markovinović srijeda, 21. siječnja 2026. u 21:37
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

YouTube tijekom ove godine planira omogućiti kreatorima izradu Shortsa s vlastitim AI likovima, potvrdio je to izvršni direktor Neal Mohan.

Dodatni detalji o ovoj mogućnosti nisu objavljeni, ali je jasno da će ti likovi predstavljati proširenje YouTubeove strategije koja se fokusira na AI alate. YouTube inače već nudi alate poput AI chatbota za analitiku kanala, automatskog sinkroniziranja pomoću AI-a i mogućnosti generiranja videoisječaka za Shortse.

Tijekom ove godine kreatorima će, među ostalom, biti dostupna i mogućnost izrade igara putem tekstualnih upita, kao i alati za eksperimentiranje s glazbom. No, Mohan je svjestan da će sve to povećati niskokvalitetni AI sadržaj na YouTubeu, stoga napominje da aktivno nadograđuju sustave za borbu protiv spama, clickbaita i repetitivnog sadržaja.

Osim ovih AI novosti, YouTube najavljuje i dodatne promjene za Shortse, u čiji će se feed tijekom godine izravno integrirati i objave sa slikama, slično kao što to nudi Instagram na Reelsima i TikTok.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi