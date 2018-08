Facebook uvodi alate protiv ovisnosti o Facebooku

Iz Facebooka su objavili kako će u njihove mobilne aplikacije za Facebook i Instagram, dvije najpopularnije društvene mreže današnjice, biti ugrađeni posebni alati za smanjenje posljedica "ovisnosti" o društvenim mrežama. Namjera ovog alata je pomoći u borbi protiv opsesivnog i dugotrajnog korištenja ovih mreža, s ciljem da vrijeme provedeno na Facebooku i Instagramu bude pozitivno, inspirirajuće i planirano.

U te će svrhe biti korišteno nekoliko dodataka mobilnim aplikacijama. Prvo, tu je izbornik u kojem će biti moguće vidjeti statistiku vremena provedenog uz ove aplikacije. Na istom će mjestu biti moguće postaviti dnevna ograničenja (za one koji se ne mogu kontrolirati), kao i na određeno vrijeme onemogućiti "push" notifikacije koje će dolaziti od Instagrama i Facebooka izravno na zaslon mobitela.

Novim se opcijama pristupa kroz postavke (Settings) – kod Facebooka podizbornik se naziva "Your Time on Facebook", a kod Instagrama "Your Activity". Ove su promjene najavljene 1. kolovoza, a postupno će stići na mobitele svih korisnika, njih oko 2 milijarde, koji svakodnevno "vise" na nekoj od ovih društvenih mreža.