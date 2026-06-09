Instagram omogućio promjenu rasporeda objava na profilu

Nova opcija posebno će biti korisna kreatorima sadržaja, brendovima i svima koji Instagram koriste kao svojevrsni vizualni portfolio

Gotovo godinu dana od prvotne najave, instagram je objavio da korisnicima konačno omogućuje preslagivanje objava na profilu, neovisno o tome kada su objavljene.

Naime, do sada su se objave na profilima prikazivale isključivo kronološkim redoslijedom, uz mogućnost prikvačivanja do najviše tri objave na vrh profila. S novim ažuriranjem, korisnici će moći jednostavno dugim pritiskom na objavu promijeniti gdje će se ona nalaziti.

Iz Instagrama ističu da se značajka uvodi postupno, pa bi nekim korisnicima moglo proći nekoliko dana prije nego što postane dostupna.