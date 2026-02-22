Zakazivanje poruka uskoro moguće na WhatsAppu

Čini se da WhatsApp priprema značajku koja će korisnicima omogućiti slanje poruka u točno određeno vrijeme, kako u pojedinačnim, tako i u grupnim razgovorima

WhatsApp bi uskoro mogao dobiti novu praktičnu značajku koja će korisnicima omogućiti automatsko slanje poruka u unaprijed određeno vrijeme. Riječ je o funkciji zakazivanja poruka, koja bi, barem prema informacijama koje donosi WABetaInfo, trebala biti dostupna i u pojedinačnim i u grupnim razgovorima.

Značajka će, kao što i vjerojatno pretpostavljate, funkcionirati poprilično jednostavno. Korisnici će moći napisati poruku te potom odabrati datum i vrijeme kada žele da se ona automatski pošalje. Zakazane poruke bit će smještene u poseban odjeljak pod nazivom „Scheduled Messages“, gdje će ih biti moguće pregledati, urediti ili u potpunosti izbrisati.

Budući da je riječ o značajki u razvoju, još nije poznato kada bi mogla postati dostupna širem krugu korisnika.