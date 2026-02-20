Netko vas je dodao u WhatsApp grupu? Sada možete vidjeti i prethodne poruke

WhatsApp uvodi novu značajku Group Message History, koja bi trebala olakšati uključivanje novih članova u postojeće grupne razgovore. Cilj značajke je pomoći novim članovima grupe da se lakše snađu u razgovoru i ne osjećaju kao da su samo „upali“ u razgovor bez konteksta.

Naime, prilikom dodavanja novog člana u grupni razgovor, pojavit će se skočni prozor s mogućnošću dijeljenja nedavnih poruka. Administratori ili članovi mogu odabrati hoće li podijeliti između 25 i 100 posljednjih poruka kako bi se novi sudionik lakše uključio u kontekst razgovora.

Administratori i dalje imaju mogućnost onemogućiti dijeljenje povijesti poruka unutar postavki grupe, a u slučaju da se poruke podijele, svi članovi bit će o tome obaviješteni. Osim toga, uz svaku prijašnju poruku bit će vidljivi podaci o pošiljatelju i vremenu slanja te će se vizualno razlikovati od ostalih poruka.

Prema navodima WhatsAppa, dijeljena povijest poruka ostat će zaštićena end-to-end enkripcijom, čime se zadržava određena razina privatnosti i sigurnosti.