Microsoft Teams ostaje bez Together Modea

Iako je Together Mode tijekom pandemije privukao pažnju, većina korisnika ga zapravo ni nije koristila, čega je svjestan i Microsoft

Microsoft Teams ukida Together Mode, značajku predstavljenu tijekom pandemije koja je korisnicima omogućavala virtualno “sjedenje” u zajedničkom prostoru tijekom videopoziva.

Riječ je o načinu prikaza koji je uz pomoć umjetne inteligencije izdvajao glavu i ramena sudionika sastanka te ih smještao u virtualnu konferencijsku prostoriju. Cilj je bio stvoriti osjećaj zajedničkog rada u uredu i smanjiti vizualne distrakcije tijekom online sastanaka.

Microsoft sada postupno uklanja ovu opciju iz Teamsa, a zajedno s njom nestat će i povezane funkcije poput virtualnih scena i rasporeda sjedenja sudionika. Iz tvrtke poručuju da na taj način žele pojednostaviti korištenje Teamsa i smanjiti broj nepotrebnih opcija unutar aplikacije.