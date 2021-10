Istraživanje pokazalo da Twitterov algoritam više naginje političkoj desnici

Interno istraživanje Twittera o algoritamskom pojačavanju političkih sadržaja, otkrilo je da se na platformi više promiče desničarski, nego ljevičarski sadržaj, objavila je tvrtka na službenom blogu.

Naime, Twitter je u sklopu istraživanja pregledao milijune objava na platformi između 1. travnja i 15. kolovoza 2020. godine. Riječ je bilo o tweetovima novinskih agencija i izabranih službenika u Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Japanu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Twitter je proučavajući otkrio da njihov algoritam u šest od sedam zemalja, više pojačava desničarske račune, nego što je to slučaj od onih koji naginju političkoj ljevici.

„U šest od sedam zemalja – u svim osim u Njemačkoj – tweetovi objavljeni na računima političke desnice dobivaju više algoritamskoj pojačanja od političke ljevice, kada se proučavaju kao grupa“, napisali su iz Twittera u rezultatima, a otkriveno je i da desničarski sadržaj novinskih agencija ima značajne koristi od iste pristranosti.

No, unatoč zanimljivim rezultatima, Twitter zapravo nije siguran zašto njihov algoritam više pojačava sadržaj koji naginje političkoj desnici.

„U ovom smo istraživanju identificirali što se događa: određeni politički sadržaji pojačani su na platformi. Znatno je teže odgovoriti zašto se ti promatrani obrasci pojavljuju, jer je to proizvod interakcije između ljudi i platforme“, objašnjavaju iz Twittera.

Kako prenosi The Verge, Twitterov algoritam možda nije „kriv“ za ovu pojavu, što je u svojem istraživanju pokušao dokazati i doktorand koji proučava društvene mreže, Steve Rathje.

„U našem smo istraživanju također bili zainteresirani za to koji se sadržaj pojačava na društvenim mrežama i pronašli smo dosljedan trend: negativne objave o političkim strankama obično dobivaju mnogo veći angažman na Facebooku i Twitteru“, rekao je Rathje za The Verge.

„Drugim riječima, ako je demokrat negativan prema republikancu (ili obrnuto), ova će vrsta sadržaja obično dobiti više angažmana“, dodaje Rathje.

Uzeći to u obzir, može se zaključiti da korisnici Twittera više ulaze u rasprave kad je u pitanju sadržaj koji naginje političkoj desnici, što onda rezultira pojačanjem. No, budući da se u tim raspravama često zna pronaći govor mržnje, možda je upravo on krivac za algoritamsko pojačavanje, a ne politička pristranost.

Ako se i taj faktor uzme u obzir, to objašnjava činjenicu da je Njemačka jedina od proučavanih zemalja kod koje algoritam ne pojačava desničarski sadržaj, upravo zbog sporazuma s Facebookom, Twitterom i Googleom o uklanjanju govora mržnje u roku od 24 sata.