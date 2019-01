LOL – Facebookov pokušaj da zadrži mlađe korisnike

Mladi korisnici već godinama napuštaju Facebook i okreću se servisima poput Snapchata, TikTok-a i sličnih. Kako bi zaustavili odljev korisnika u ovoj su društvenoj mreži već pokušali s nekoliko novih usluga i aplikacija namijenjenih isključivo "Snapchat generaciji", no do sada se ti eksperimenti nisu pokazali uspješnima. No, to nije zaustavilo Zuckerbergovu ekipu da pokuša još jednom.

Novi servis na kojem potajno rade u Facebooku naziva se LOL, što sugerira da će biti namijenjen zabavnim sadržajima. Prve informacije govore da bi ovaj servis trebao postati platforma za postavljanje popularnih internetskih "meme"-ova organiziranih po kategorijama, kao i kratkih videa i gif animacija. LOL je trenutačno u fazi privatnog beta testiranja kod manjeg broja srednjoškolaca.

Za sada je ovaj način razmjene zabavnih sadržaja integriran u Facebookovu primarnu mobilnu aplikaciju i njezinu sekciju "Watch". Ovisno o rezultatima testiranja u kompaniji će odlučiti hoće li LOL ostati unutar Facebooka ili će biti lansiran kao posebna aplikacija – ali prije svega, hoće li uopće ikada i zaživjeti.