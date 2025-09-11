Nepal zabranio društvene mreže, korištenje VPN-a skočilo za nevjerojatnih 8.000%

Nakon što je nepalska vlada uvela zabranu društvenih mreža, potražnja za VPN uslugama eksplodirala je za 8.000%. Ovaj digitalni otpor bio je ključan dio prosvjeda koji su na kraju doveli do ostavke premijera

Nedavna odluka nepalske vlade o blokiranju pristupa društvenim mrežama izazvala je neočekivanu, ali i logičnu reakciju – masovnu potražnju za virtualnim privatnim mrežama (VPN). Prema izvještaju portala NDTV, u samo pet dana zabilježen je porast prijava za VPN usluge od čak osam tisuća posto, što jasno pokazuje kako su građani odlučili zaobići cenzuru.

Švicarski pružatelj VPN usluga, Proton VPN, istaknuo je ovaj nevjerojatan skok kao jasan pokazatelj razmjera poremećaja. U objavi na društvenoj mreži X naveli su: "Broj prijava za Proton VPN iz Nepala nastavlja se ubrzavati: s 500% na 6.000% u samo tri dana." Prema izvještaju koji je prenio Mashable, konačni porast dosegnuo je vrtoglavih 8.000 posto unutar pet dana nakon što je zabrana 4. rujna u potpunosti stupila na snagu. Prijave su počele rasti dan ranije, a eksplodirale su onog trenutka kada je pristup popularnim platformama prekinut. VPN servisi, koji korisnicima omogućuju zaobilaženje geolokacijskih ograničenja, postali su slamka spasa za Nepalce željne ponovnog povezivanja sa svijetom.

Restrikcije na internetu samo su dolile ulje na vatru već postojećih demonstracija, koje su uglavnom predvodili mladi i studenti. Prosvjednici su se bunili protiv cenzure, ali i protiv navodne korupcije unutar vlade. Nemiri su u konačnici doveli do ostavke premijera KP Sharme Olija, a ministar unutarnjih poslova Ramesh Lekhak također je odstupio, preuzimajući odgovornost za nasilno gušenje prosvjeda u kojem je život izgubila 21 osoba, dok su stotine ozlijeđene. Vlada je naknadno najavila isplatu odštete obiteljima žrtava i besplatno liječenje za ozlijeđene.

Na ulicama su se odvijale nasilne scene – snage sigurnosti koristile su suzavac, vodene topove i gumene metke kako bi rastjerale gomilu, dok su demonstranti upadali u zgradu parlamenta, napadali policiju i vandalizirali domove visokih dužnosnika. Zanimljivo je da, dok je većina platformi bila blokirana, TikTok je ostao dostupan. Razlog leži u tome što je tvrtka lokalno registrirana te se obvezala poštivati nepalske zakone. To je omogućilo prosvjednicima da ga koriste kao primarni kanal za organizaciju i dijeljenje informacija. Jedan istaknuti TikTok račun navodno je odigrao ključnu ulogu u mobilizaciji, objavljujući pozive na prosvjede i prenoseći događaje uživo iz Katmandua. Uz TikTok, i drugi digitalni alati postali su vitalni. Reddit je služio za rasprave i dijeljenje snimki sukoba, dok su aplikacije za razmjenu poruka poput Vibera, WeTalka i Nimbuzza pružile alternativne kanale za koordinaciju.

Pritisak javnosti urodio je plodom. Nepalska vlada je u ponedjeljak, nakon vala prosvjeda, ukinula zabranu za 26 društvenih mreža, uključujući divove kao što su Facebook, Instagram, YouTube i X, čime je barem privremeno okončana ova epizoda digitalne cenzure.