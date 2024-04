TikTok je promijenio svijet društvenih mreža svojim videima, a sad se okreće – fotografijama

Vladavina TikToka kao kralja popularnosti među društvenim mrežama primarno je rezultat njegovih "zaraznih" video sadržaja, koje mnogi pokušavaju kopirati. No, oni imaju druge planove

Posljednjih godina svjedočimo trendu "tiktokizacije" svega i svačega, pa tako YouTube sve više "gura" svoje kratke vertikalne video zapise (Shorts), Instagram i Facebook imaju Reelse, X je promijenio sučelje za prikaz videa, a čak je i LinkedIn počeo koketirati s mogućim većim naglaskom na vertikalni video. Sve to posljedica je popularnosti TikToka, koji diktira trendove, pa pomalo čudi nova najava iz te društvene mreže. Korisnicima su, naime, počeli javljati da će lansirati novu uslugu – namijenjenu dijeljenju isključivo fotografija.

Konkurirat će Instagramu?

Nova se aplikacija naziva TikTok Notes, a prema opisu na njemu će se objavljivati samo fotografije. Bit će to, dakle, svojevrsna konkurencija Instagramu. Iz kineske kompanije potvrdili su da "istražuju nove načine osnaživanja zajednice da stvara i dijeli svoje kreativne fotografske uratke na posebnom mjestu rezerviranom za to". Stranica photo.tiktok.com bila je jedno kratko vrijeme dostupna, sada to više nije, a službenih informacija o lansiranju nove aplikacije za sada nema.

Prema onome što se zna za sada, TikTok Notes će odmah u početku prenijeti korisničku bazu s postojeće glavne aplikacije, jednako tako i sadržaje (fotografije) koje su korisnici do sada objavili. To bi značilo i da će "slikovna" društvena mreža izdvojena iz TikToka već na samom početku imati i korisnike i sadržaj, dakle neće biti lansirana "prazna".